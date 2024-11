Cine este Max Alexander, copilul de 7 ani care a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai tânăr designer din lume

Max Alexander, un băiat de doar 7 ani, a fost numit cel mai tânăr designer din lume de către Cartea Recordurilor. Băiatul, care și-a lansat prima colecție, și-a descoperit pasiunea pentru modă la vârsta de 4 ani.

Max Alexander, un copil de 7 ani, numit cel mai tânăr designer din lume

Max Alexander este un designer de modă din Denver, Colorado, care și-a expus munca la nivel național și chiar și-a condus propria prezentare de modă. Toate acestea la vârsta de 7 ani.

Pe 18 noiembrie 2023, băiatul a devenit cea mai tânără persoană care a proiectat o prezentare pe podium, la Săptămâna Modei din Denver.

Max Alexander coase și vinde articolele de îmbrăcăminte la nivel internațional încă de la vârsta de 4 ani. Acesta și-a creat propriile modele și a beneficiat de ajutorul unui make-up artist și hair stylist pentru a-și aduce viziunea la viață.

Băiatul a știut de la început ce își dorește să facă în viață.

„Când aveam 4 ani le-am spus părinților mei c fac rochii și că tocmai am început să cos și am devenit din ce în ce mai bun”, a afirmat Max Alexander pentru Cartea Recordurilor.

Tânărul a îmbrăcat deja câteva vedete

Mama tânărului, Sherri Madison, i-a făcut primul manechin, aceasta fiind o artistă care lucrează cu carton refolosit. Mai târziu, în 2022, au început cursurile de cusut.

De atunci, Max a avut un interviu cu revista People, a participat la emisiunea Good Morning America și chiar primește comenzi pentru a crea haine pentru celebrități precum actrița Sharon Stone.

Faptul că lui Max i s-a oferit oportunitatea de a-și proiecta propriul show a fost punctul culminant al anilor de muncă. Pregătirea spectacolului a durat săptămâni, având în jurul lui un grup mare de profesionaliști.

„Este nevoie de multă muncă, știi. Sunt mulți oameni, mama mea, modele, oameni, directorul de producție, o grămadă de alți manageri”, a povestit Max Alexander.

Tânărul designer a fost în centrul întregului proiect, el fiind cel care a luat fiecare decizie majoră și a supravegheat cu atenție fiecare detaliu.

Tânărul designer are aspirații mari pentru viitor: „Cred că pot fi designer de modă cu normă întreagă. Nu mi-e frică de puțină muncă grea”.

Contul lui de Instagram, care este condus de mama lui Max, este urmărit de peste 3 milioane de persoane.

