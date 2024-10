O femeie care a devenit bunică la 35 de ani are un iubit de vârsta fiicei sale, de 19 ani. „Este incredibil de chipeș!”

O femeie care a devenit bunică la 35 de ani a vorbit deschis despre povestea de dragoste care o trăiește cu un tânăr de 19 ani, aceeași vârstă pe care o are fiica ei mai mare.

Rachel McIntyre este îndrăgostită până peste cap de tânărul ei iubit

Rachel McIntyre

Rachel McIntyre nu se gândea că o să fie o bunică atât de tânără, dar cu atât mai puțin se aștepat să se înddrăgostească de un tânăr care are aceeași vârstă cu primul ei copil, Beth. Povestea ei a ajuns virală pe TikTok, unde a adunat rapid mii de reacții din partea internauților.

„Ne-am întâlnit în vacanța mea în Marmaris, în iunie și, de atunci, mi-am dorit să fiu din nou în brațele lui, să împărtășim râsete și sărutări sub soare. Relația noastră este departe de a fi convențională – la 19 ani, el are aceeași vârstă cu fiica mea cea mare. Iar eu am doar 35 de ani și sunt deja bunică. Fiica mea Beth a născut-o pe nepoata Alaia anul trecut. În ciuda acestui fapt, relația mea cu Seskan a devenit rapid serioasă” – a povestit Rachel pentru Mirror.

Femeia mai are o fiică, Erika, în vârstă de 11 ani și a povestiti cum a fost cu ea în vizită la iubitul din Turcia.

„În septembrie, am scos-o pe fiica mea mai mică, Erika, de 11 ani, de la școală și ne-am întors să-l vedem timp de o săptămână. Este o situație controversată, dar m-a făcut mai fericit decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Știu că vor fi critici pentru că a scos-o pe Erika de la școală pentru a-mi vizita tânărul iubit, dar nu-mi pasă. Viața este mai mult decât manuale și învățarea matematicii și a englezei.

Erika trăiește experiențe minunate, explorează o cultură diferită și se bucură de libertatea pe care o poate oferi un loc prietenos cu familia precum Marmaris. În plus, cu toții ne bucurăm de soarele atât de necesar – ceva ce este o priveliște rară în Edinburgh, unde locuim!

Planificăm o altă călătorie în decembrie, de data aceasta în Thailanda cu Seskan. Sunt sigur că oamenii vor spune că mă prostesc îndrăgostindu-mă de Seskan, dar cred că dragostea noastră va rezista testului timpului. Și toată lumea ,ă confundă întotdeauna cu Beth, așa că cel puțin arăt de vârsta lui, mai degrabă decât de bunica care sunt”- a continuat Rachel.

Rachel a devenit mamă prima oară la 16 ani

Ea a precizat apoi că a rămas însărcinată cu primul copil, cu Beth, în 2005, când avea 15 ani și a devenit mamă pentru prima dată la 16 ani. Bărbatul cu care a făcut copilul a pus-o să aleagă între el și fetitță, caând Beth s-a născut, el nedorindu-și la vremea respectivă urmași.

„Am devenit și eu o tânără mămică, rămânând însărcinată pe neașteptate cu Beth în 2005, când aveam doar 15 ani și am născut la 16 ani. Iubitul meu de șase luni mi-a dat un ultimatum să aleg între el și copilul meu de îndată ce a aflat despre sarcină. .

În ciuda șocului și a fricii, decizia a fost ușoară – am vrut-o. Au fost momente de singurătate când a trebuit să părăsesc casa familiei mele, iar a avea de-a face cu cei doi îngrozitori ai ei a fost epuizant.

Dar nu am regretat nicio clipă alegerea mea și am fost întotdeauna incredibil de apropiate. Apoi istoria s-a repetat când Beth a rămas însărcinată la 17 ani și a născut la 18 – făcându-mă bunică la frageda vârstă de 34 de ani” – a mai povestit femeia.

Ea mai spune că are deja planuri mari de viitor cu tânărul ei iubit pe care la- cunoscut l-a hotelul unde era cazată în Marmaris. Deși între cei dpoi atracția fizică a fost instantă, rachel a ezitat puțin să înceapă o relație cu el când a aflat că este de vârsta lui Beth.

„Este chelner la hotelul unde ne-am cazat și l-am observat imediat – este incredibil de chipeș. Am început să vorbim într-o seară după tura lui și mi-am dat seama cât de atrasă eram de el – iar sentimentul era reciproc. Dar după ce a dezvăluit că avea 19 ani, m-am dat înapoi. Avea aceeași vârstă cu fiica mea.

În ciuda rezistenței mele inițiale, flirtul lui persistent m-a cucerit. Ne-am petrecut tot timpul liber împreună și ne-am îndrăgostit treptat. Oamenii se îndoiesc adesea de aceste tipuri de romanțe. Am mai pățit-o când m-am îndrăgostit de un chelner turc în septembrie 2023, care avea un interes să obțină viză.

Dar Seskan este diferit – este amabil, inteligent, blând, amuzant și un amant minunat. Nu mi-a cerut niciodată bani și de obicei plătește când ieșim. Timpul nostru împreună a zburat cu activități distractive precum plimbări lungi cu bicicleta și drumeții. Când m-am întors acasă în august, mi-a fost teribil de dor de el, dar am ținut legătura prin FaceTime” – a mai spus Rachel.

Foto – capturi TikTok

