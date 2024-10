Însărcinată în închisoare: „Am născut într-un depozit fără ferestre”. Ce faptă a trimis-o pe tânăra de 22 de ani în spatele gratiilor

O tânără de doar 22 de ani afla, la două săptămâni după ce a fost încarcerată, că era însărcinată pentru a doua oară. Acum în vârstă de 34 de ani, Amanda a dezvăluit cum a fost să-și ducă sarcina la termen în închisoare și să nască într-un depozit. Amanda se folosește de experiența ei de viață pentru a le oferi sprijin femeilor aflate în situația ei.

Amanda Tarver a aflat că era însărcinată cu al doilea copil în închisoare, unde a și născut

Amanda Tarver avea doar 22 de ani când a făcut greșeala de a-și ajuta iubitul, care acum îi este soț, să vândă droguri. Consecințele acestor acțiuni au dus la o separare profund traumatizantă pentru familia lor care abia prindea contur.

Amanda Tarver și soțul ei au fost închiși în 2015. Tânăra a fost condamnată la închisoare pentru 24 de luni din cauza implicării în transferul de bani pentru iubitul ei și în primirea pachetelor cu droguri în apartamentul ei.

Soțul ei, Legend, a primit 47 de luni pentru conspirație și import de substanțe ilegale. Deși era prima ei abatere de la lege, Amanda, mama a doi copii, a primit o pedeapsă de doi ani pe care a ispășit-o în întregime.

„Chiar am crezut că viața mea s-a terminat.”

La două săptămâni de la condamnare, Amanda a aflat că era însărcinată. În luna a șaptea de sarcină, Amanda a fost transferată într-o unitate specială pentru deținute însărcinate. Își amintește locul drept „un depozit fără ferestre și cu paturi subțiri”. „A fost un rollercoaster emoțional. Am născut într-un depozit fără ferestre și cu paturi subțiri”, a mai povestit ea.

„A fost descurajant să am un copil mic dependent de mine în această instituție teribilă. Nici măcar nu știam dacă voi ajunge la termen, din cauza nivelului meu de stres și anxietate. În închisoare, am simțit că identitatea mea a fost sfărâmată… Mă simțeam ca un număr. Am născut după gratii. Nu îmi venea să cred că așa își va petrece Legend Junior primele luni din viață”, a mai povestit Amanda Tarver, potrivit The Sun.

În tot acest timp, Amanda avea un fiu de șase ani, pe nume Dorian, care nu înțelegea de ce mama lui nu se mai putea întoarce acasă.

„Chiar am crezut că viața mea s-a terminat. Când mi-au spus verdictul, am fost în stare de șoc. Nu mai avusesem probleme cu legea până atunci. Și, cum eram mamă, mă așteptam să primesc un avertisment sau o perioadă de probă. Dar niciunul dintre acești factori nu a părut să conteze. Nu știam cum să îi explic lui Dorian că voi fi plecată atât de mult timp. Treceam printr-o perioadă foarte proastă”, își mai amintește Amanda.

Cum a ajuns să vândă droguri

Fiul cel mare al tinerei a rămas în custodia bunicii paterne, Maria, care îl aducea pe micuț în vizită la mama lui o dată pe lună.

Legend Junior a rămas în spatele gratiilor cu Amanda până la vârsta de trei luni, înainte de a fi luat de lângă ea de către autorități pentru a locui cu Maria și Dorian în afara închisorii.

Amanda l-a cunoscut pe soțul ei, Legend, într-un bar universitar, cu câțiva ani înainte de condamnarea sa, în 2012. Deși știa că el vindea droguri ilegale pentru a-și finanța educația și pentru a-și ajuta familia, inițial nu a privit infracțiunea la fel de serioasă cum o face acum.

„Locuiam într-un oraș în care drogurile la petreceri erau notorii. Eram tânără și naivă și nu mă gândeam la asta ca la ceva îngrozitor. Nu mă gândeam cu adevărat că am putea face rău oamenilor”, își mai amintește Amanda.

„Multe lucruri au fost făcute din motive de supraviețuire.”

Legend este fratele mai mare într-o familie monoparentală. Crescut doar de mamă, Legend a preluat foarte repede responsabilitățile plății facturilor și chiriei. „Multe lucruri au fost făcute din motive de supraviețuire și pentru că alea simțeam eu că sunt opțiunile mele la acel moment. Am fost insensibil la asta, după ce am crescut cu acea cultură”, a explicat Legend.

Legend nu va uita niciodată durerea de a „rata nașterea primului său fiu” și de a nu-l putea întâlni pe LJ până la vârsta de trei luni. „A fost oribil să aud prin ce trecea Amanda, știind că nu puteam fi alături de soția mea”, își mai amintește el.

Amanda și soțul ei corespondau prin scrisori

Cei doi își mențineau moralul ridicat unul altuia prin schimbul de scrisori, care era singura lor formă de comunicare.

„Când ești în închisoare, singurul lucru pe care trebuie să-l aștepți cu nerăbdare este corespondența de la cei dragi. Vorbeam despre viitorul nostru și despre copiii noștri, iar eu îl țineam pe Legend la curent cu LJ – de exemplu dacă zâmbea mult în acea zi sau dacă învățase să se întoarcă. Scriam totul pentru ca tatăl lui să știe. Eram atât de aproape și totuși atât de departe, fiind încarcerați în același complex, dar în părți opuse”, a mai povestit Amanda.

Împreună au fondat o organizație caritabilă pentru reintegrarea în societate a deținuților

După ce Amanda și Legend au fost amândoi eliberați, s-au căsătorit și s-au reintegrat în societate. În 2021 au lansat o organizație caritabilă pe care au numit-o „300 de scrisori” – inspirată de sutele de scrisori pe care ei înșiși le-au schimbat în perioada petrecută după gratii.

„300 de scrisori” oferă terapie familială gratuită, asistență financiară pentru îngrijirea copiilor și grupuri de sprijin pentru responsabilizarea familiilor cu copii minori care se refac după traumele încarcerării.

Până în prezent, „300 de scrisori” a ajutat peste 400 de familii să supraviețuiască sistemului. Amanda lucrează cu normă întreagă pentru organizație, în timp ce Legend contribuie parțial la finanțarea acesteia, prin activitatea sa de antrenor de fitness și director de operațiuni la Legacy Gym.

„Suntem atât de fericiți să aducem speranță atâtor familii într-un timp atât de scurt. Mă simt incredibil să pot ajuta – și știu că acesta este scopul vieții noastre”, a mai spus Amanda.

