O vedetă internațională a anunțat că este însărcinată, în afara căsniciei, cu un actor român. „Sunt atât de fericită și entuziasmată!”

Jasmine Pineda, vedeta reality show-ului de pe TLC, „90’s day fiancé ”, a anunțat că așteaptă al treilea copil cu iubitul ei, actorul român stabilit în SUA, Matt Brainstareanu. Jasmine este momentan căsătorită cu un alt bărbat, Gino Palazzolo.

Cine este iubitul lui Jasmine Pineda, Matthew Branistareanu?

Jasmine și Matthew, cunoscut drept Matt Brains, au confirmat vestea cea mare pe 18 februarie 2025, la o zi după debutul său în „90 Day: The Last Resort”, prin publicarea unor fotografii pe rețelele sociale. Fanii speră acum să afle mai multe despre Matthew, care a preferat să fie destul de discret în legătură cu viața personală, în mijlocul zvonurilor relației lui Jasmine cu soțul Gino Palazzolo, notează presa internațională.

Jasmine, care este mama a doi băieți din fosta căsnicie, a dezvăluit în „90 Day: The Last Resort” că l-a cunoscut pe Matt la o sală de sport din Michigan, în timpul căsătoriei ei cu Gino. Matt este actor și a studiat la Universitatea Eastern Michigan, aflându-se pe lista de onoare a instituției de învățământ în iarna lui 2016. Conform IMDb el a jucat în scurtmetrajul din 2011 „A Night to Seize”, în “Clayman” din 2012, în „Haunt Hunters: Stagecoach Shop” (2015) și în filmul „American Sharia” din 2017.

Matt este român la origine și potrivit contului său de Instagram, pe care Jasmine îl urmărește, are o pasiune pentru mașini și deseori împărtășește fotografii cu diferite vehicule de colecție pe pagina sa.

Matt și-a făcut prima apariție în „90 Day: The Last Resort” în timpul episodului din 17 februarie 2025. După ce le-a spus co-starurilor că a întâlnit pe cineva pe care să-l introducă într-o potențială căsătorie deschisă cu Gino, Jasmine l-contactat pe Matt prin FaceTime alături de Julia Trubkina și Stacey Silva.

Când a fost întrebat dacă el și Jasmine erau „strict platonici”, Matt le-a spus Juliei și lui Stacy:

„Suntem prieteni buni. Dacă s-ar întâmpla vreodată ceva, ar fi în regulă pentru mine. Dar, știți voi, când oamenii se căsătoresc apar suișuri și coborâșuri. Așa că vreau să o văd fericită, știi?”

Pe 18 februarie 2025, Jasmine și Matt au anunțat oficial că așteaptă primul lor copil împreună. „Bună tuturor, am o veste specială pentru voi!” Jasmine a spus într-un videoclip distribuit de pagina de Instagram „90 Day Fiancé”. Viitoare mamă a apărut purtând o rochie albă cu umerii goi, etalându-și burtica de gravidă și a continuat: „Permiteți-mi să vă anunț că sunt însărcinată. Sunt atât de fericită și entuziasmată și abia aștept să-mi cunosc copilul frumos.”

„Iubire pe drum! 90 Day Fiance’s Jasmine confirmă că așteaptă un copil cu Matt, pe care l-a prezentat recent în Last Resort”, este mesajul scris în descrierea postării.

Între timp, Matt a folosit propriul său cont de Instagram pentru a împărtăși două fotografii cu Jasmine gravidă. În legendă, Matt a adăugat pur și simplu un emoji cu inimă roșie. Surse au confirmat pentru In Touch pe 6 ianuarie 2025 că Jasmine este însărcinată cu al treilea copil, dar Gino nu este tatăl.

Gino și Jasmine s-au căsătorit în urmă cu doi ani

Gino și Jasmine s-au căsătorit în 2023 după ce ea s-a mutat cu el în Michigan. Nunta lor a fost difuzată în sezonul 10 al show-ului „90 Day Fiancé”. Iar ulterior cei doi au participat la “90 Day Fiancé: The Last Resort” pentru a-și rezolva problemele conjugale, inclusiv problemele legate de intimitate. După ce Gino a dezvăluit că temperamentul fierbinte al lui Jasmine îl face să fie mai puțin atras sexual de ea, Jasmine a sugerat să-și transforme căsnicia într-o relație deschisă de nouă luni, fără contact intim.

Apoi Jasmine a început să se apropie tot mai mult de Matt, pe care l-a cunoscut la sala de fitness.

Zvonurile că Jasmine l-a înșelat pe Gino au început să apară în mai 2024. Surse au declarat în mediul online că „Gino a dat-o afară pe Jasmine” în decembrie 2023, după ce „se presupune că a surprins-o înșelând-o cu un tip pe care l-a întâlnit la Planet Fitness din Belleville, Michigan, în noiembrie 2023”. Jasmine s-a mutat apoi cu noul bărbat după ce a părăsit casa lui Gino.

