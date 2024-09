Dave Grohl, solistul trupei „Foo Fighters”, a devenit tată pentru a patra oară „în afara căsniciei”. „Îmi iubesc soția și copiii!”

Dave Grohl, fostul baterist al trupei Nirvana și solistul formației „Foo Fighters”, a anunțat că a devenit tatăl unei fetițe născute „în afara căsniciei” sale.

David Grohl a devenit tată pentru a patra oară

Într-o postare pe Instagram de marți, muzicianul, în vârstă de 55 de ani, a spus că plănuiește să fie un „părinte iubitor și de sprijin” pentru noua sa fiică.

Grohl are trei fiice cu soția sa Jordyn Blum, cu care s-a căsătorit în 2003. În postarea sa pe rețelele de socializare, Grohl a spus că își iubește familia și că face „tot ce pot pentru a le recâștiga încrederea și a le câștiga iertarea”.

„Recent am devenit tatăl unei noi fetițe, născută în afara căsătoriei mele. Plănuiesc să fiu un părinte iubitor și susținător pentru ea. Îmi iubesc soția și copiii și fac tot ce pot pentru a le recâștiga încrederea și a le câștiga iertarea. Vă mulțumim pentru considerația dumneavoastră față de toți copiii implicați, în timp ce mergem înainte împreună” – este mesajul transmis de artist.

Postarea nu conține detalii despre cine este mama noului său copil. Iar Grohl a dezactivat comentariile la postării.

David Grohl s-a despărțit de prima soție după ce i-a fost infidel

Soția lui, Blum a lucrat ca producător și model TV, iar cei doi sunt părinți ai fiicelor Violet Maye, 18 ani, Harper Willow, 15 ani și Ophelia Saint, 10 ani.

Anterior, David a fost căsătorit cu fotografa Jennifer Leigh Youngblood, din 1994 până în 1997.

Au divorțat după ce el a recunoscut că a fost infidel în timpul căsătoriei. În ciuda ultimei recunoașteri lipsei de loialitate, David Grohl a vorbit adesea despre importanța familiei sale în interviuri.

În 2007, Grohl a spus pentru “The Guardian”: „[Soția mea] Jordyn și [fiica] Violet sunt ancore care mă împiedică să dispar complet.”

Vorbind cu TIME în 2012, el a spus că familia lui „a schimbat” tot ceea ce face.

El a adăugat: „Când ai copii, vezi viața cu alți ochi. Simți dragostea mai profund și ești poate puțin mai plin de compasiune. Este inevitabil ca asta să-și facă loc în compozițiile tale.”

Blum, care a lucrat ca model, lucra ca producător la MTV când l-a cunoscut pe cântăreț, dar Grohl spusese anterior că inițial a încetat să o mai sune după primele lor întâlniri.

„După trei luni, am avut o revelație și am sunat-o înapoi. Ea a ridicat telefonul și a spus: Oh, n-am crezut că voi mai avea vești de la tine.”

Blum a colaborat de mai multe ori cu Foo Fighters, inclusiv în videoclipul trupei din 2002, White Limo.

David Grohl a cântat la tobe în legendara trupă grunge Nirvana din 1990 până în 1994, când solistul Kurt Cobain a murit la vârsta de 27 de ani.

A continuat cu muzica și a format Foo Fighters și a înregistrat o serie de albume de top. Cel mai recent material al trupei a apărut anul trecut și se numește „But Here We Are”.

