România, prin ochii unuia dintre cei mai mari influenceri de călătorii din lume. De ce recomandă țara noastră urmăritorilor săi

Davud Akhundzada, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de călătorii din lume, a vizitat zilele acestea și s-a arătat impresionat de țara noastră și de locuitorii ei. Acesta a povestit totul pe rețelele de socializare, unde a explicat de ce România este pe primul loc în preferințele lui dintre statele europene.

Influencer de călătorii, fascinat de România

Davud Akhundzada, originar din Azerbaidjan, a locuit timp de mai mulți ani în Praga până când a decis să își dea demisia de la corporația la care lucra pentru a-și îndeplini cel mai mare vis: acela de a călătorii. Astfel, a devenit influencer de călătorii și zboară prin întreaga lume pentru a împărtășii cu urmăritorii lui despre cultura altor state.

Acesta a ajuns și în România, unde a vizitat mai multe orașe precum Sinaia, Sibiu, Cluj și București. Tânărul a ajuns și prin Maramureș, unde s-a delectat cu unele dintre cele mai delicioase preparate tradiționale.

Davud Akhundzada A avut doar cuvinte de laudă la adresa românilor, dar și a locurilor pe care le-a vizitat. Deși a călătorit în peste 20 de țări din Europa, influencerul consideră că România are cei mai prietenoși oameni.

„Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru tot sprijinul și dragostea pe care le-am primit din partea românilor cu privire la videoclipurile din ultimele săptămâni! România este o țară atât de frumoasă și subestimată, de care nu multă lume știe. A fost o plăcere să călătoresc și să împărtășesc experiențele mele pozitive în timp ce prezint mai multe despre această națiune incredibilă. Mai presus de toate, am rămas plăcut surprins de prietenia națiunii. De la primele impresii, m-am simțit foarte primit, iar mai târziu, am trăit ospitalitatea autentică a oamenilor de la sate”, a scris Davud pe pagina sa de Facebook.

„După ce am fost în peste 20 de țări europene, pot numi românii cea mai prietenoasă națiune din Europa. Mulțumesc din suflet pentru dragoste și susținere”, a completat el.

Ce orașe a vizitat Davud Akhundzada

Davud Akhundzada, care doar pe Facebook are un milion de urmăritori, a avut ocazia să viziteze mai multe zone ale țării noastre. Acesta a fost impresionat de căldura și ospitalitatea românilor, de priveliștile superbe din România, dar și de preparatele tradiționale pe care nu s-a ferit să le deguste.

Tânărul a stat de vorbă cu mai mulți oameni de la sate și a încercat să le afle poveștile de viață, și-a cumpărat o ie tradițională din Breb, a coborât în salina de la Turda pe care a recomandat-o cu căldură spre vizitare. De asemenea, la Sinaia el a urcat cu telecabina până la 2000 m altitudine, a vizitat Castelul Peleș și a încercat câteva preparate tradiționale.

La București, Davud a mers în Piața Obor, unde a cumpărat câteva ingrediente și buchete de flori pe care mai apoi le-a dăruit unor femei, aducându-le zâmbetul pe față.

Filmulețele realizate în România au fost apreciate de zeci de mii de oameni.

Sursă foto: Facebook

