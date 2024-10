Ce a pățit o femeie care a purtat un tampon timp de 8 ore: „Este unul dintre acele lucruri despre care crezi că nu ți se va întâmpla”

Ashley DeSkeere a ajuns la Teraăie Intensivă și a luptat pentru viața ei din cauza unui tampon. Femeia din Texas, SUA, trage un semnal de alarmă după o greșeală care aproape a costat-o viața.

O femeie a ajuns la urgențe după ce a purtat un tampon timp de 8 ore

Într-o zi de septembrie, Ashley DeSkeere s-a trezit cu „frisoane majore” și vomita la fiecare jumătate de oră. Femeia de 43 de ani a crezut inițial că are un virus la stomac, după ce cu două zile în urmă participase la o nuntă. Dar, în trei zile tensiunea ei a scăzut semnificativ și avea dificultăți de respirație, astfel că a ajuns de urgență la spital.

Medicii au ajuns rapid la concluzia că Ashley, de profesie profesor, a dezvoltat sindromul șocului toxic din cauza unui tampon.

„Mi-a fost foarte frică. I-am spus soțului meu că cred că mor. Nu m-am simțit niciodată atât de îngrozitor în toată viața mea”, a spus DeSkeere.

„Nu voi mai folosi niciodată un tampon. Acest lucru m-a îngrozit și nu pot să cred că s-a întâmplat și nu am cum să o mai fac”, a precizat ea.

Ce este sindromul șocului toxic

Sindromului șocului toxic este o afecțiune rară, dar care pune viața în pericol. Acesta se dezvoltă din toxine din organismul uman, fiind adesea asociat cu folosirea tampoanelor în timpul menstruației. Apare doar la 1 din 100.000 de oameni, dar poate provoca leziuni ale organelor, șoc și chiar moartea în până la 70% din cazuri, potrivit People.

Ashley, mamă a trei copii, le-a spus medicilor că a stat opt ore fără să-și schimbe tamponul când era la nuntă, lucru pe care nu îl mai făcuse niciodată.

„De obicei le schimb la fiecarea patru ore și noaptea. Pentru ca așa ceva să mi se întâmple, opt ore nu mi se pare suficiente. Mulți medici mi-au spus că am fost foarte norocoasă că am reușit să ajung la spital, deoarece majoritatea oamenilor mor după două zile și eu am ajuns după două zile și jumătate”, a afirmat ea.

„Mi s-a spus că am ajuns la momentul potrivit pentru că, dacă aș fi venit mai târziu, s-ar putea să nu fi putut face nimic pentru mine. Este unul dintre acele lucruri despre care crezi că nu ți se va întâmpla și nu auzi atât de mult despre asta în zilele noastre”, a precizat Ashley DeSkeere.

La spital, femeia a petrecut cinci zile la terapie intensivă, unde a primit tratament cu antibiotice, lichide și alte medicamente care să îi stabilizeze tensiunea arterială.

Ce recomandă experții pentru a evita dezvoltarea sindromului șocului toxic

Ashley DeSkeere, care promite că va folosi alte produse sanitare pe viitor, a trimis un avertisment celor care aleg să poarte tanpoane.

„Pentru persoanele care doresc să folosească tampoane, sfatul meu este să le schimbe frecvent. Sfatul meu ar fi să vă schimbați tamponul de fiecare dată când mergeți la baie și să nu purtați niciodată unul cu o capacitate de absorbție mai mare decât aveți nevoie”, a precizat ea.

„Sunt recunoscătoare că sunt acolo unde mă aflu azi și că mă recuperez. A fost o recuperare grea, mai grea decât credeam că va fi, dar pe zi ce trece sunt mai bine”, a mai spus Ashley.

Pentru a reduce șansa de a dezvolta TSS, experții recomandă schimbarea tampoanelor la fiecare două până la trei ore și evitarea folosirii lor pe timpul nopții. În plus, cel mai bine este să folosiți tampoane cu absorbție redusă pentru a reduce uscăciunea și alternarea absorbantelor cu tampoanele.

