Adrian Marțian, dezvăluiri șocante despre cum fosta parteneră se comporta cu copiii lui. „Au o temere groaznică față de această femeie. Fetița a văzut tot!”

Adrian Marțian, un controversat om de afaceri și tatăl celor trei copii dați dispăruți luni, 14 octombrie, în Hunedoara spune că a primit un clip video cu copiii săi de la presupușii răpitori și a dezvăluit calvarul prin ce au trecut copiii în perioada în care fosta lui parteneră de viață a stat cu ei.

Adrian Marțian își caută copiii dispăruți de câteva zile

Adrian Marțian, patron la UTA între 2013 – 2015, a fost înștiințat luni, 14 octombrie 2024, de bona copiilor săi că aceștia sunt de negăsit. Afaceristul din Cluj alertat autoritățile, iar Poliția a deschis o anchetă cu privire la caz, îi caută cu dronele și chiar a fost trimis un mesaj Ro-Alert pentru găsirea celor trei – Rania Adriana (11 ani), Raisa Antonia (9 ani) și Antonio Adrian (7 ani).

„La data de 14 octombrie 2024, în jurul orei 17.00, Poliția Orașului Simeria a fost sesizată telefonic de un bărbat din satul Sântandrei cu privire la faptul că astăzi, în jurul orei 16:00, bona celor trei copii ai săi, MARȚIAN RANIA ADRIANA, în vârstă de 11 ani, MARȚIAN ANTONIO ADRIAN, în vârstă de 9 ani, și MARȚIAN RAISA ANTONIA, în vârstă de 7 ani, l-a anunțat că aceștia nu se mai află la domiciliu”, a transmis IPJ Hunedoara, notează gsp.

Afaceristul a primit un clip video de la un număr necunoscut cu cei trei frați în care transmit că au fost filmați pe 15 octombrie, iar una dintre fete a sugera că au fost răpiți de niște persoane pentru a fi duși la mamă și spun că nu își doresc asta, ci să se întoarcă la tatăl lor.

Adrian Marțian, dezvăluiri șocante despre fosta parteneră de viață

Adrian Marțian este momentan într-o dispută cu fosta parteneră de viață, Roxana, iar la mijloc ar fi o avere de zeci de mii de euro. În urmă cu câteva luni, afaceristul a vorbit despre calvarul prin care el și copiii au fost nevoiți să treacă din cauza fostei partenere.

„E o mamă criminală. Am prezentat tot judecătoarei. Doamna nu are domiciliu, nu are casă, nu are loc de muncă. Nu a cerut un drept de vizită de zece minute. Copiii au o temere groaznică față de această femeie. Au coșmaruri, se trezesc noaptea. Nu interacționează cu ei, copiii nu vor să o vadă. Pentru ei nu mai există!

Bea, lua pastile Xanax cu wkisky. A vrut să se sinucidă. Am prins-o cu funia în gât. Fetița a văzut tot. În Spania s-a întâmplat. A avut patru tentative de suicid. A vrut să se arunce sub tren, femeia are probleme. Mi-a spart o locuință din Spania de unde a furat tot ce a găsit. Sunt patru dosare penale deschise pe numele ei. (…) Au început să-mi spună că bea în ultimul hal, că vomita în toată casa, venea cu fel și fel de bărbați. Am rămas șocat!”, a declarat Adrian Marțian, pentru cancan.ro.

Adrian Marțian, „la cuțite” cu Adrian Mutu din cauza afacerilor

Înainte de a fi patronul UTA, Marțian a fost partener de afaceri și bun prieten cu Adrian Mutu, fiind asociați la o fabrică de biodiesel care a intrat ulterior în faliment. Marțian și Mutu au ajuns să fie dușmani după ce Mutu l-a acuzat că fabrica în care au investit mulți bani a dat faliment.

„Printr-o escrocherie de milioane de euro m-a deposedat de fabrica de biodisel. L-au interesant doar femeile şi băutura, venea beat şi voma la antrenamente!”, spunea Adrian Marțian în 2014, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

„Am pierdut bani mulți în afaceri și m-am lecuit. Dar pot să trăiesc decent, ca o persoană normală. Nu vreau să spun câți bani aveam când m-am lăsat, dar am pierdut 3 milioane de euro în fabrica de biodiesel pe care o aveam la Oradea cu băiatul ăla Marțian… Fabrica a intrat în faliment și nu m-am ales cu nimic. Dar pot să trăiesc liniștit, am bani”, declara Mutu acum ceva vreme.

