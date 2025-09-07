Cum să faci şniţele vegane – reţete

Pregătește cele mai gustoase șnițele vegane care te ajută să uiți de carne, de colesterol și de kilogramele în plus. Le poți găti dietetic, la cuptor, și le poți servi cu salate delicioase sau cu legume coapte.

Să uităm o vreme de carnea de porc și de pui și să pregătim șnițele vegane, șnițele din legume, din ciuperci sau din bucăți de soia. Și ele pot fi la fel de gustoase precum cele din carne. Ba chiar mult mai gustoase, dacă adaugi condimentele potrivite.

Șnițelele vegetale sau vegane sunt mult mai ușor de preparat, sunt delicioase, suculente și în același timp ușor crocante la exterior. Iar gustul lor este mult mai variat și apetisant decât al banalelor șnițele din piept de pui sau din pulpă de porc.

Ce înseamnă șnițele vegane

Poate că ai întâlnit deja în comerț, pe rafturile din supermarket destinate produselor de post, diverse șnițele vegane. Citește cu atenție eticheta acestor produse și încearcă să le eviți, dacă au prea multă sare sau dacă au potențiator de gust și grăsimi hidrogenate.

Este mult mai sănătos să pregătești acasă șnițele vegane din legume sau din ciuperci. Ține cont că la aceste șnițele nu se folosește deloc ou, lapte sau alte ingrediente de origine animală.

Pentru a-ți ușura munca, poți căuta în comerț amestecuri special concepute pentru șnițele vegane. Acestea conțin făină proteică din mazăre sau ciuperci și sunt foarte ușor de gătit. Trebuie doar să respecți instrucțiunile, să amesteci conținutul cu apă și să îl lași să se înmoaie câteva ore. Apoi, se formează șnițele plate și se coc la cuptor.

Dar, dacă vrei să faci șnițele vegane doar din ingrediente naturale, pregătite chiar de tine, noi îți oferim câteva rețete delicioase și simple!

Șnițele vegane din soia și pesmet la tigaie

Ingrediente necesare:

6 bucăți de soia vegetală

150 ml lapte de soia

3 linguri de făina

1 lingura de mustar (să nu conțină ouă)

200 gr de pesmet

sare

piper

boia de ardei dulce

pudra de usturoi

oregano

ulei pentru prajit

Mod de preparare

1. Se pun bucățile mari de soia în apa deja fierbinte și se lasă câteva minute să se înmoaie bine. Se scot din oală, se pun pe un tocător de lemn și se presează cu alt tocător sau cu o spatulă din lemn, să fie bine stoarse de apă.

2. Se amestecă făina, laptele de soia, muștarul, sarea, piperul, boia și pudra de usturoi, într-un vas. Pesmetul se amestecă împreună cu oregano într-un vas separat.

3. Se înmoaie fiecare bucată de soia în amestecul de lapte și apoi se tăvălește prin amestecul de pesmet pe ambele părți.

4. Se încinge ușor uleiul din tigaie și se prăjesc bucățile de soia ca șnițelele din piept de pui, câte 2 – 3 minute pe fiecare parte, până când devin aurii.

5. Se servesc calde cu o salată de verdețuri sau cu sosuri pe bază de roșii.

Șnițele de soia și usturoi la cuptor

Ingrediente necesare:

6 bucăți de soia vegetală

6 linguri ulei de măsline

200 gr sos de rosii

3 căței de usturoi (dupa gust)

1 lingurita cimbru

1 lingura amestec de legume sau Delikat

1 praf sare

Mod de preparare

1. Bucățile de soia se înmoaie în apă rece timp de câteva ore sau cât scrie pe etichetă.

2. Se fierb bucățile de soia în câteva clocote, după ce s-au înmuiat foarte bine și au crescut în volum.

3. Se scot bucățile de soia cu o spumieră și se lasă pe o farfurie. Nu se scurg de apă, deoarece la cuptor se mai usucă și nu vor mai fi gustoase.

4. Se pregătește un sos în tava de cuptor din sosul de roșii, uleiul de măsline, usturoiul pe care l-ați tăiat mărunt și amestecul de legume sau orice alte condimente care sunt pe placul tău.

5. Se pune tava cu șnițele în sos la cuptor și se coc până capătă o culoare aurie și se rumenesc.

6. În tavă, lângă șnițele puteți aseza și câteva legume precum rondele de morcovi, cartofi sau chiar boabe de fasole din conserve (înmuiate și fierte în prealabil).

7. Se servesc aceste șnițele vegane din soia calde, cu o salată de crudități sau de roșii și ardei kapia.

Șnițele din țelină cu ceapă

Ingrediente necesare:

1 rădăcină mare de țelină

1 ceapă dulce medie

100 ml lapte de soia sau de cocos

1 lingură de muștar

3 linguri făină

1 linguriță de boia dulce

100 gr de pesmet

sare

piper

ulei pentru prăjit

Mod de preparare

1. Se curăță țelina, se taie 2 felii de aproximativ 1 cm per porție și se fierbe în apă clocotită cu sare timp de aproximativ 1 minut. Apoi se lasă să se usuce pe o farfurie.

2. Se amestecă laptele din soia cu muștar și se asezonează cu sare și piper. Se dă ceapa pe o răzătoare foarte fină și se adaugă în amestecul de lapte. Ceapa va da un gust mai dulce și mai savuros.

3. Se amestecă separat făina și boiaua, într-un castron. Se pune pesmetul în alt castron.

3. Se trec feliile de țelină mai întâi prin făină, apoi prin amestecul de muștar și lapte de soia și la final prin pesmet.

4. Se încălzește uleiul într-o tigaie la foc mediu și se prăjesc șnițelele din țelină timp de câte unul sau două minute pe fiecare parte, întorcându-le rapid pe o parte și pe alta. Mare atenție, deoarece țelina se prăjește rapid!

5. Se lasă la scurs pe un grătar de bucătărie.

6. Se servesc calde sau reci, cu salate de legume sau cu diverse garnituri vegane de legume sau de orez.

Șnițele din pleurotus

Dintre toate ciupercile, cele care se pretează cel mai bine pentru a pregăti șnițele vegane sunt cele pleurotus, datorită dimensiunilor, formei plate și datorită consistenței lor care rezistă mai bine la prăjit.

Ingrediente necesare:

500 g ciuperci pleurotus mai mari

125 g făină de năut

125 g făină de orez

25 g fulgi de drojdie inactivă

1 linguriță turmeric

1 linguriță sare

½ linguriță piper

½ linguriță sare neagră de himalaya (opțional)

1 linguriță praf de usturoi

280 ml apă (+/- 20ml)

ulei pentru prăjit

Mod de preparare

1. Se aleg ciupercile mai mari și se curăță bine cu un burete, se trec prin câteva jeturi de apă rapide, pentru a îndepărta cele mai fine urme de nisip. Nu se lasă la înmuiat în apă, pentru a nu absorbi apă. Se taie cozile, care pot fi curățate și folosite la tocănițe.

2. Se amestecă într-un bol încăpător toate ingredientele uscate

3. Se adaugă apă treptat peste ingredientele uscate și se amestecă cu ajutorul unui tel, până se obține un aluat puțin mai gros decât cel de clătite.

4. Se încinge uleiul într-o friteuză sau într-o tigaie adâncă.

5. Se folosește un clește lung cu ajutorul căruia se îmbibă ciupercile pe rând în aluat. Se lasă excesul să se scurgă înapoi în bol, apoi se pun ciupercile cu grijă în uleiul încins.

6. Se prăjesc ciupercile pleurotus până devin aurii, aproximativ 5 minute, întorcându-le pe ambele părți. Se scot pe o farfurie acoperită cu prosoape de hârtie, care să absoarbă excesul de ulei.

7. Se prăjesc ciupercile doar două, trei odată. Nu se pun mai multe în tigaie, ci doar atâtea câte au loc fără să stea unele peste altele. Se păstrează focul iute.

8. Se servesc calde sau reci cu sosuri din roșii sau cu salate răcoritoare din verdețuri, stropite bine cu lămâie.

Șnițele vegane din cartofi și mazăre

Ingrediente necesare:

4 cartofi albi mari, făinoși

300 gr de mazăre boabe din conservă

2 linguri de făină

1 lingură amidon din porumb

2 linguri lapte de soia

1 lingură zeamă de lămâie

sare

piper după gust

200 gr de pesmet

1 lingură fulgi de hrișcă



Mod de preparare:

1. Se spală și se curăță cartofii de coajă, se fierb în apă cu puțină sare, până când se înmoaie complet.

2. Mazărea se spală bine și se lasă la scurs.

3. Cartofii fierți se zdrobesc bine cu furculița, se adaugă boabele de mazăre și laptele de soia.

4. Se pasează totul cu furculița sau la blender, apoi se adaugă zeama de lămâie, făina treptat și amidonul din porumb la final. Se amestecă bine pentru a obține un amestec omogen.

5. Se presară un praf de sare și de piper, se amestecă bine și se lasă amestecul la frigider timp de o oră.

6. După ce s-a întărit, se formează șnițele rotunde și se aplatizează cu o lingură.

7. Se dă fiecare șnițel prin pesmet și se presară cu fulgi și hrișcă.

8. Se prăjesc rapid, doar câte un minut pe fiecare parte, la foc potrivit. Este bine ca uleiul să fie deja încins.

9. Se servesc calde sau reci cu murături, cu salate de roșii sau cu salate de crudități.

