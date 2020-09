A fost părăsită de soț pentru că era prea grasă, dar s-a răzbunat și a slăbit drastic. Cum arată acum

Miriam Blanco, în vârstă de 33 de ani, din Texas, a fost pentru multă vreme supraponderală și s-a confruntat cu probleme în ceea ce privește stima de sine. Soțul a părăsit-o, nu înainte de a-i spune că „nimeni nu poate trăi o viață întreagă cu o persoană grasă” și că a fost norocoasă că a stat atât de mult timp cu ea. Femeia, care lucrează ca tehnician farmaceutic, și-a găsit refugiu în creșterea celor doi copii pe care îi avea.

Citește online gratuit numărul de septembrie al revistei Unica

„Îmi amintesc că asta m-a afectat multă vreme. Încă mă mai dor uneori vorbele lui. După ce a plecat, eram o mamă singură cu doi copii și depresivă”, a dezvăluit Miriam Blanco, potrivit Dailymail.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

Asta până într-o zi, când l-a întâlnit Jordan, în vârstă de 38 de ani, cel care i-a devenit și soț. Ea a povestit că bărbatul i-a spus de la bun început că nu contează greutatea sa, că el o iubește pentru ceea ce este. Cu toate acestea, Miriam avea atât de puțină încredere în sine încât îi spunea adesea că ar înțelege dacă el ar părăsi-o pentru altcineva care ar arăta mai bine.

Un accident i-a schimbat viața

Totul s-a schimbat când tânăra a fost implicată într-un accident de mașină și a început să aibă probleme serioase cu spatele. A fost diagnosticată cu hernie de disc. Pentru că o operație nu i-ar fi dat decât 50% șanse să se recupereze, soțul său, veteran în Marina americană, i-a propus să îl însoțească la sală pentru a face exerciții care să-i întărească mușchii spatelui.

Miriam s-a îndrăgostit de sport și de acest stil de viață sănătos, iar din femeia care cântărea peste 100 de kilograme și care nu suporta să-și vadă corpul în oglindă, s-a transformat într-o tânără cu un trup bine lucrat și cu mai multă încredere în sine. Ea cântărește acum 75 de kilograme și nu mai are dureri de spate. Recunoaște că are încă kilograme în plus și că nu e pe deplin mulțumită cu modul în care arată, dar încearcă să gândească pozitiv și vrea să arate tuturor mamelor că „poți fi sexy și dacă ai vergeturi.”

Citește și: O femeie a slăbit 45 de kilograme renunțând la un aliment

„Nu există pastile sau alte soluții magice”

Femeia, care are acum patru copii, este în cea mai bună formă fizică pe care a avut-o vreodată. Face antrenamente zilnic, chiar dacă uneori muncește în ture de 12 ore, mănâncă sănătos, dar mărturisește că nu a renunțat complet la pizza, burgeri, prăjituri sau chipsuri.

„Nu există pastile sau alte soluții magice care să te ajute să scapi de kilogramele în plus. Doar antrenamentele intensive și dedicarea te vor duce acolo unde îți dorești”, a transmis ea.

Tânăra a mai spus că o motivează foarte mult și mesajele pozitive pe care le primește de la oameni din întreaga lume: „Acum primesc o mulțime de mesaje încurajatoare de la bărbați. Îmi mărturisesc că le arată soțiilor lor fotografii cu mine și le spun: dacă ea a reușit, și tu poți.”

Intră în GALERIA FOTO să vezi cum arată acum tânăra.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro