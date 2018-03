Dieta cu care Cristina Șișcanu a slăbit 20 de kilograme

Cristina Șișcanu arată din ce în ce mai bine și a reuși să revină la greutatea pe care o avea înainte de a deveni mămică. În doar 10 luni de la naștere, soția lui Mădălin Ionescu se poate mândri, din nou, cu o talie trasă prin inel.

Cristina Șișcanu a născut-o pe micuța Petra în luna aprilie anul trecut și, iată că, la scurt timp după ce a devenit mamă, jurnalista a reușit să se reîmprietenească cu cântarul. Soția lui Mădălin Ionescu a dezvăluit secretul dietei cu care a reușit să scape de cele 20 de kilograme acumulate în timpul sarcinii: “După ce am născut am slăbit primele 16 kilograme, firesc, însă celelalte, până la 25, a trebuit să intru într-un program. M-a ajutat și alăptatul, dar am ținut și o dietă personalizată, cu 5 mese pe zi, făcute în funcție de ceea ce-mi place mie să mănânc, dar așa cum trebuie. Dulciuri nu aveam voie, decât o dată la 8-10 zile. Spun de dulce pentru că asta îmi place mie foarte mult și la asta mi-a fost foarte greu să renunț. Am făcut și sport o perioadă, dar de ceva timp n-am mai făcut pentru că m-a solicitat foarte mult Petra”, – a declarat Cristina Șișcanu, potrivit ciao.ro.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani de zile, iar în urmă cu 7 ani cei doi au ajuns la altar.

