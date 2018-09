Copiii vedetelor în prima zi de școală

Prima zi a a nului școlar începe cu multe emoții, atât pentru elevi, dar și pentru părinți. Iar vedetele din România par să fie extrem de emoționate când atunci când își conduc copiii la unitățile de învățământ în prima zi a noului an școlar.

Prima care a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu fiica ei în prima zi de cursuri a fost Andreea Bănică. Fetița ei, Sofia Maria, începe clasa a IV-a, iar artista are mult mai multe emoții decât cea mică.

Tily Niculae nu a putut fi alături de fetița ei, Sofia, în această zi, însă i-a transmis un mesaj impresionant pe Facebook.

„Ne despart aproape 2000 km într-o zi importantă din viața ta! Însă iubirea noastră nu se schimbă. Îți doresc să ai un an nou școlar usor și indiferent de ce vei simți SUNTEM ALĂTURI de tine! Ești un om bun, sincer,vesel! Ești fetița cu cei mai frumoși ochi din lume! Isteață și perfectă așa cum ești! Go and rock&roll în #clasaI!”, a scris Tily Micuale pe rețeaua de socializare.

Cătălin Măruță l-a pregătit de duminică pe David pentru un nou început. Cei doi au mers la frizerie unde s-au aranjat pentru prima zi de școală.

Anca Serea și Adrian Sînă și-au însoțit și ei copiii în prima zi de școală. Mândra mămică a postat pe Facebook o fotografie alături de doi dintre cei cini copii ai săi, Noah și Sarah, după festivitatea de început de an.



Știre în curs de actualizare

Citește și: Noul val de artiști. Ce spune Smiley despre gașca lui

Citește și: Cum reușește Anca Serea să aibă o siluetă perfectă după cinci nașteri

Sursă foto: 123rf.com