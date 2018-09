Noul val de artiști. Ce spune Smiley despre gașca lui.

Anul acesta se împlinesc 10 ani de Hahaha Production. Cum i-ai descrie în 10 cuvinte?

Muzică, muncă, bucurie, creație, suflet, prietenie, joacă, curaj, concerte, inedit și iar MUZICĂ.

Într-un interviu din Unica declarai că studioul este locul tău de joacă. („Alți bărbați își iau ceasuri, iahturi, mașini, eu am făcut o jucărie din pasiunea mea și e singură pe care o am.“). Cum a evoluat de la început și până acum?

HaHaHa Production a crescut frumos și a evoluat constant. E un loc în care se adună oameni foarte talentați, oameni cu viziune, oameni care vor să schimbe lumea prin creație, oameni care vor să îi facă pe alțîi să simtă, zâmbească, să gândească, să-și deschidă inima spre lucruri frumoase. În fiecare an s-au adunat din ce în ce mai mulți oameni și cred că, dincolo de locul efectiv, este o stare de spirit pe care am reușit să o creăm și să o insuflăm oamenilor care ne-au trecut pragul. Cred că am reușit să influențăm în bine, să inspirăm oamenii cu care am colaborat, indiferent că a fost vorba de o perioada mai lungă sau mai scurtă. Și cred că am reușit și să influențăm în bine muzica românească în toți anii ăștia.

Povestește-ne despre artiștii noi care intră în “familia HaHaHa Production”. Cum va gășiți, e o selecție, cum colaborați?

O parte au participat la Vocea României, cum sunt Feli, Ana Munteanu, Amir, Seredinschi și am vrut să merg alături de ei mai departe, să îi susțîn în cariera lor muzicală. Am încercat să dau mereu o șansă oamenilor talentați, care cred în steaua lor, în meseria de artist. Să fii artist înseamnă să ai și libertate, dar și niște rigori, care vin la pachet cu muncă în echipa, să cauți continuu, să fii preocupat permanent de procesul asta muzical.

Cum vezi povestea asta peste 10 ani?

Dorința noastră este să extindem teritoriile în care facem muzică, dincolo de granițele României și o facem ușor-ușor, din ce în ce mai mult și, mai ales, din ce în ce mai bine. Sper că HaHaHa Production să fie în continuare o oază de inspirație și un loc în care oamenii să-și găsească resursele necesare pt a-și clădi o carieră în muzică, atât la nivel național cât și la nivel internațional.

Cele mai mari satisfacții ca producător muzical? Dar cele mai mari greutăți?

Ca producător muzical cel mai mult îmi place să găsesc împreună cu artiștii cu care lucrez parcursul unic al fiecăruia în parte. Ca performanțe în topuri muzicale în România nu știu dacă există ceva ce nu am reușit până acum cu HaHaHa Production. În cifre și performanțe pragmatice, de-a lungul celor 10 ani, cred că am reușit să atingem toate recordurile pe care ni le-am propus. În termeni de satisfacții sufletești, cred că cel mai mult îmi place momentul creației unei piese, momentul lansării unui artist nou. Cel mai mult mă activează descoperirile, cel mai mult îmi plac challenge-urile, îmi place să descopăr vibe-uri noi….tot timpul sunt în căutare de nou. Dar tot procesul asta nu este atât de ușor, ci pune foarte multe greutăți pentru mine ca producător.

Cum arată o zi în studio? Fă-ne un scurt tur virtual.

Păi, în prima parte a zilei se adună oamenii care se ocupă de partea administrativă și oamenii care au nevoie să mixeze în studio, pentru că este mai liniște. După care, în a două parte a zilei (după prânz), încep să se adune toți „nebunii”, toți artiștii, producătorii, compozitorii și începe haosul ăla mișto și creativ. În fiecare studio se fac piese în continuu, se lucrează de plăcere, cu bucurie, facem schimb de păreri, de vibe-uri…e un schimb continuu de valori, de idei, de concepte. Se termină când cade ultimul din picioare.

Ce ne poți dezvălui despre surprizele pe care le pregătești până la sfârșitul anului, împreună cu echipa?

Am adunat o gașcă nouă de artiști. Lansăm artiști noi, cu o viziune nouă asupra muzicii și asta ne place. Nu vrem să fim trend followers, ci încercăm să găsim personalitatea fiecărui artist și asta e, de cele mai multe ori, drumul cel mai greu. În toamna, o să lansăm foarte multă muzică nouă, cu artiști noi, fresh. Evident că o să fie și muzică nouă cu artiști deja consacrați. În principiu, e vorba de foarte multă muzică mișto și proiecte foarte interesante. Am promovat mereu ideea că muzica se asociază foarte bine cu multe domenii de activitate, pentru că ne însoțește practic toata viață. Ne place să ne asociem cu diferite brand-uri, să facem proiecte creative care să ne inspire și care să inspire la rândul lor.

Foto: Ștefan Dani