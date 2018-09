Cum reușește Anca Serea să aibă o siluetă perfectă după cinci nașteri

Anca Serea se poate mândri cu o siluetă perfectă chiar și după cinci nașteri. Frumoasa prezentatoare TV susține că o influență majoră o are gena, dar și stilul de viață abordat.

Anca Serea, în vârstă de 37 de ani, are doar 53 de kg, însă, așa cum ea însăși mărturisește, nu dietele sunt secretul siluetei sale zvelte, ci stilul de viață sănătos și echilibrat, Anca respectând principiile de bază ale alimentației corecte: „Nu prea sunt cu dietele și cura de slăbire. De regulă, mănânc sub media unui un om normal, cred, dar doar pentru că așa m-am obișnuit. Sunt norocoasă că nu sunt pofticioasă! Mănânc două mese, chiar trei mese pe zi, și multe gustări. Am 53 de kilograme și mă mențin pentru că sunt foarte atentă la alimentație. În plus, în timpul liber, atunci când îl am, îmi place să stau cât mai mult în pat, să lenevesc. Prefer să dorm și să mă odihnesc.

Sincer, pentru a mă menține în formă nu fac nimic deosebit! Din păcate nu îmi permite timpul. Am niște reguli de bun simț, pe care, cred eu, toți oamenii ar trebui să le respecte, mai ales după o anumită vârstă. Nu mănânc noaptea foarte târziu, și mănânc lucruri relativ sănătoase, nu cumpăr prostioare, tocmai pentru că tentațiile sunt foarte mari! Merg de două ori pe săptămână la masaj și la pilates”, – a mărturisit Anca Serea, pentru perfecte.ro

Sursă foto: Instagram