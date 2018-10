Cine este și cum arată iubitul Iuliei Albu

Iulia Albu trăiește de peste trei ani o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat pe care aceasta îl ține bine ascuns de ochii curioșilor.

Iulia Albu, în vârstă de 37 de ani, a divorțat de Mihai Albu, tatăl fetiței sale, Mikaela, în urmă cu cinci ani și de atunci fashion editorul nu a mai fost văzută la brațul altui bărbat, cu excepția lui Mike. Mike este un om de afaceri din Londra, însă Iulia Albu evită să facă prea multe confidențe despre povestea lor de dragoste. Zilele trecute aceasta a recunoscut că are o relație de trei ani și că iubitul său s-a mutat în România, însă nu se gândesc deocamdată la căsătorie: “Am iubit de trei ani, el se ocupă cu niște afaceri, dar nu are nicio treabă cu moda. S-a mutat aici, în România. Nu eu trebuie să mă gândesc la căsătorie. Nu ne grăbim. Nu înseamnă nimic un act, am mai trecut prin asta, o dată”.

O parte din misterul care plutește în jurul relației sale a fost elucidat atunci când paparazzii au surprins-o pe Iulia Albu la plimbare în parc cu Mike. Pe atunci, iubitul Iuliei Albu făcea naveta între România și Anglia pentru a se întâlni cu aleasa inimii sale. Ceea ce este extrem de interesant de observat este aspectul fizic al englezului, total diferit de cel al lui Mihai Albu, fostul partener de viață al Iuliei timp de aproape 10 ani. Vezi aici cum arată iubitul Iuliei Albu!

Iulia Albu se remarcă în ultimul timp prin comentariile acide pe care le face pe blogul său personal cu privire la ținutele celebrităților noastre. Printre vedetele comentate spumos de fashion editor se numără și Andreea Bălan, Mihaela Rădulescu, Valentina Pelinel, Mihai Bendeac, Smiley, dar și Anamaria Prodan, și Cezar Ouatu pentru apariția de la X Factor din Marea Britanie, iar de curând a ironizat-o pe Laura Cosoi pentru ipostazele în care se fotografiază.

Sursă foto: Instagram