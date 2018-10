Lavinia Pârva și Ștefan Bănică se pregătesc să devină părinți? Cum a fost surprinsă artista

Lavinia Pârva și Ștefan Bănică se pregătesc să devină părinți? Aceasta este întrebarea care circulă pe buzele tuturor după ce artista a fost zărită într-o ipostază care dă de bănuit.

Lavinia Pârva și Ștefan Bănică sunt de peste patru ani împreună, iar anul trecut au decis că este momentul să devină soț și soție și s-au căsătorit în mare secret. Se pare că, tot în mare secret, au decis să facă și următorul pas firesc în relația lor. Așa cum era de așteptat, cei doi își doresc să devină părinți. Susținem asta după ce paparazii de la Spynews au surprins-o pe Lavinia Pârva intrând într-o clinică de fertilizare din București. Conform acestora, Lavinia era mascată de o pereche de ochelari și o șapcă și a încercat să se facă nevăzută intrând printr-o ușă laterală.

Lavinia Pârva își dorește un copil

Lavinia Pârva își dorește un copil, dar mereu a susținut că acesta va veni atunci când va fi momentul. Totodată, aceasta a afirmat că-i îndrăgește pe copiii soțului său și are o relație bună cu aceștia: „Orice femeie, la un moment dat, își dorește un copil, dar eu am spus-o clar, treaba asta vine când e momentul. Cu siguranță că e binevenit, dacă Dumnezeu vrea, copilul va veni în viață noastră. Noi suntem la fel de fericiți că înainte de a face acest pas. Cred că e o chimie între noi doi, o compatibiitate.Fiecare om în viață întâlnește un om important de la care are multe lucruri de învățat, cu care se întâmplă să facă o familie. Există o chimie foarte frumoasă între mine și copii. De altfel, am și deschis o școală de dezvoltare artistică pentru copii. Nu pot să îmi dau seama de unde vine, dar vine natural. Relația cu copiii lui Ștefan este extraordinară. S-a întâmplat să mă placă, sunt norocoasă și ne simțim foarte bine împreună”, – a declarat în trecut Lavinia Pârva.

Ştefan Bănică are doi copii, pe Radu Ştefan, în vârstă de 16 ani, din relaţia cu Camelia Constantinescu, şi pe Ana Violeta, în vârstă de 10 ani, din mariajul cu Andreea Marin.

Sursă foto: Facebook