Delia a vorbit despre primul sărut: “A fost un moment foarte pregătit”

Delia Matache este una dintre cele mai extrovertite și nonconformiste artiste din showbizz-ul autohton și toate acestea le-a demonstrat, din nou, când a decis să vorbească deschis… despre sex.

Delia, în vârstă de 36 de ani, a vorbit cu dezinvoltură și umor despre un subiect mai delicat legat de viața sa intimă. Artista a povestit cu foarte mare sinceritate despre cum a fost primul său sărut, dar și despre cea mai neplăcută experiență sexuală.

Delia a fost invitată în emisiunea Love is Fun, prezentată de Bogdan Nicolai și Gyorgy Gaspar și a fost nevoită să răspundă celor mai incomode întrebări sexuale. Astfel, artista a povestit că nu a fost absolut deloc încântată de primul sărut: “Tu știi cât de greu a fost să trec peste primul sărut? A fost un moment foarte pregătit. Ne gândeam unde să se întâmple, cum să se întâmple. Mergem la o petrecere, la ziua cuiva și o să iasă toți din cameră și cineva o să stea la ușă. Oricum, nu a fost plăcut! Poate de atunci mi se trage și mi-am pierdut romantismul.” – a dezvăluit Delia pe pagina de Facebook A List Magazine.

Întrebată de cei doi dacă preferă să facă sex cu lumina stinsă sau aprinsă, Delia nu a stat mult pe gânduri și imediat a răspuns: “Stinsă!”. Cât despre cea mai neplăcută experiență sexuală, ei bine îndrăgita Delia a avut un punct de vedere foarte clar: “Cred că și dacă el nu are talent la treaba asta și tu ai, atunci tot iese ceva. Cred că, dacă unul știe să danseze, îl mișcă și pe celălalt și tot trebuie să se stabilească un ritm. Cineva conduce, deci poate conduce și femeia. Eu când am fost la emisiunea Dansez pentru tine, toți coregrafii îmi ziceau că am tendința de a conduce eu bărbații și că nu este ok, că trebuie să-i las pe ei să conducă!”

Sursă foto: Instagram