Bianca Dragușanu a atacat-o dur pe Anda Adam: „Victor a stat cu ea 7 ani și n-a luat-o de nevastă”

Bianca Dragușanu și Anda Adam sunt la un pas de a intra într-un mare scandal după ce fosta soție a lui Victor Slav a atacat-o pe Anda Adam printr-un comentariu destul de dur și de acid.

Despre Bianca Dragușanu și Anda Adam s-a spus în repetate rânduri că ar fi fost rivale, însă conflictul părea stins… cel puțin până acum. Pusă în fața unei situații ipotetice în care Victor Slav s-ar împăca cu Anda Adam, Bianca Drăgușanu a avut o reacție acidă. Totodată, aceasta a ținut să puncteze faptul că ea nu a considerat-o niciodată rivală pe Anda Adam: „Poate ea a avut anumite antipatii față de mine, pentru că Victor a stat alături de ea 7 ani și n-a luat-o de nevastă. Ea și-a dorit foarte tare chestia asta. Apoi, el m-a cunoscut pe mine și m-a luat de nevastă după șase luni. Acum, îți dai seama că în inima ei s-a simțit cumva…”, – a declarat Bianca Drăgușanu la emisiunea Xtra Night Show, de la postul de televiziune Antena 1.

Și dacă această mărturisire a Biancăi Drăgușanu este surprinzătoare, ei bine ceea ce a spus despre faptul că Victor Slav a ales-o pe ea pentru a avea o relație este și mai șocant: „Eu am mare încredere în el. Este tatăl copilului meu, este un om foarte echilibrat și foarte matur, el nu are cum să facă alegeri greșite. Poate eu am fost cea mai greșită alegere a lui. Victor este foarte echilibrat, foarte calm, este fix opusul meu. Așa ar trebui să fie el, viitorul el din viața mea… Eu nu caut. Ce-i al meu e pus deoparte. Eu sunt bine în primul rând cu mine. Eu sunt echilibrată, am bănuții mei, am copilul meu, am casa mea, mașina mea. Am. Dacă o să apară acel cineva care să îmi ofere protecție și să mă potolească, foarte bine. Dacă nu, e bine și așa”, – a mai spus Bianca Drăgușanu.

Sursă foto: Instagram