Iulia Albu, atac dur la adresa lui Smiley. Ce a deranjat-o la artist și cum l-a taxat

Iulia Albu l-a luat în vizor pe Smiley. Fashion-editorul nu este încântat absolut deloc de stilul vestimentar abordat de artist și s-a decis să-l critice în mod public, pe blogul său personal, la deja celebra rubrică Marțea Neagră.

Iulia Albu și-a spus părerea cu aceași ironie și sinceritate ca și până acum, însă Smiley nu a fost singurul blamat, ci și Dan Capatos și Anda Adam au intrat în dușul rece al criticilor acide. Dacă Domnița de Alba l-a numit excentric pe Dan Capatos și pițipoancă pe Anda Adam, pe Smiley l-a criticat într-un stil mai haios, folosindu-se întocmai de versurile melodiilor sale: “Smiley Omul este un om ca noi toți. Are zile în care își spală singur parbrizul mașinii, zile în care încearcă să mediteze și nu reușește, și zile în care se spânzură pur și simplu de un candelabru. Mai rău este cu zilele în care decide să poarte aceste sacouri atroce pe care Dumnezeau știe cine i le-a recomandat. “Definitely” a no, no.

Propun ca de fiecare dată când le poartă, 5% din cei 1 milion de followers să-l întrebe: “De unde vii la ora asta, pe unde ai umblat? Vii cu haina șifonată și cu părul deranjat?” – a scris Iulia Albu pe blogul personal.

Citește și – What’s UP a părăsit Exatlon. Cine îi va lua locul

Citește și – Mihaela Bilic a ținut dietă cu merdenele și înghețată. Care a fost rezultatul

Sursă foto: Instagram, foto colaj- iuliaalbu.com