Ce a declarat mecanicul metroului care a lovit-o pe tânăra împinsă de criminală pe șine

Mecanicul metroului care a lovit-o pe tânăra de 25 de ani împinsă pe șine a făcut prima declarație oficială despre tragedia întâmplată.

Pentru că este o situație care poate lăsa urmări psihice grave, mecanicul metroului a mers în decursul zilei de astăzi la consiliere psihologică. Acesta a declarat pentru Observator că era imposibil de evitat contactul direct cu tânăra și explică:

“Când intram cu trenul la peron, am văzut că s-a dezechilibrat şi a căzut, dar nu că a fost împinsă. La ştiri am văzut că a împins-o cineva. Este cel mai urât moment. Noi ştim că există riscul să cadă sau să se arunce cineva. Din păcate s-a întâmplat. Este cel mai urât moment că te simţi neputincios, frânezi şi trenul se nu poate opri instantaneu. S-a dus înainte, iar un vagon a trecut peste ea. Problema este că metroul nu se poate opri. Are viteză, greutate, trenul era plin. Nu se pune problema că puteam sau nu puteam eu să frânez. Oricine ar fi fost nu putea să îl oprească mai repede. Eu când am văzut fata care a căzut, intram la peron, iar mai mult de atât nu putea face nimeni. Sperăm să nu se mai întâmple, dar se poate întâmpla oricând, oricui.” – a declarat mecanicul metroului

“Am fost astăzi la consiliere psihologică. Am înţeles că persoana care a făcut asta are probleme psihice şi ar fi fost prinsă. Eu sunt bine. Trebuie să fii bine că asta mi-e meseria, dar eşti om până la urmă şi te doare că e un suflet”, a completat mecanicul metroului.

