Andra și Cătălin Măruță au dezvăluit detalii inedite din relația lor

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai unite și îndrăgite cupluri din showbizz-ul autohton, totodată fiind apreciați și pentru discreția de care dau dovadă cu privire la relația lor.

Andra și Cătălin Măruță au fost invitați la postul de radio Virgin Radio România, unde, în cadrul matinalulului Virgin Tonic, au vorbit despre viața lor și au rememorat momentul în care s-au cunoscut întâia oară, atunci când Andra a fost invitată în emisiunea pe care Cătălin o prezenta la TVR 2, Tonomatul de pe 2: “În orice poziție m-ar fi pus să cânt, aș fi cântat…”, a spus Andra.

Cu toate că atunci s-au cunoscut, nu a fost nici pe departe dragoste la prima vedere, ba mai mult, Andrei i-au displăcut total pletele prezentatorului TV. Ulterior, Cătălin a apărut în videoclipul piesei „Băieții și fetele” pe care o cânta Andra, însă nici atunci nu s-a aprins flacăra iubirii. A durat doi ani până ce Andra și Cătălin și-au dat seama că există o atracție între ei și abia atunci au dat frâu liber sentimentelor și au început relația. Între timp Cătălin s-a tuns și se pare că noul look a fost pe placul Andrei care a început să-l vadă cu alți ochi.

În plus, Cătălin Măruță avea o altă relație la acel moment și iubita sa îl însoțea peste tot, fiind prezentă inclusiv la filmările acelui videoclip: “Da, a venit cu ea, care avea așa o pălărie așa pe cap și se uita în continuu așa la el frumos. Eu n-aveam nicio treabă cu dânsul, dar ne respectam. S-a tuns atunci în perioada aia. Ți-ai tăiat coada. L-am privit cu alți ochi într-adevăr. Dar era luat omul. Deci nu s-a întâmplat nimic acolo. Doar așa…niște priviri, pot să zic. După care am fost invitată la el în emisiune, chiar de ziua mea mi-a cumpărat șampanie și tort. Am zis…uite, mă, ce bugetar e omul! Ăsta are buget, mă!”, a povestit Andra.

Andra și Cătălin Măruță sunt împreună de 11 ani, iar anul acesta, în august, vor împlini 10 ani de căsătorie. Cei doi au împreună doi copii, pe David, în vârstă de 7 ani, și pe Eva, de 3 ani. Aceștia au povestit pentru sursa citată cum a decurs nunta lor, în special dansul mirilor care a avut loc pe melodia lui Michael Bolton, You are so beautiful: “Nu-mi aminti de dansul mirilor. Fiecare mireasă are visul ei să danseze într-un fel, să repete niște dansuri. Am zis ok, nu e cazul să repetăm, că și dacă o să repetăm, tot nu o să fie ce vreau eu. Așa că mai bine o lăsăm pe sentiment, pe blues. Și n-am repetam nimic. Doar că eu am strâsn foarte multe emoții de la slujba religioasă, i-am văzut pe părinții noștri, pe frații mei, toate neamurile acolo și m-a apucat plânsul în timpul dansului. Și la un moment dat el se uită așa la mine și am crezut că o să-mi zică: “Iubirea mea, dar te iubesc, dar nu știu ce…”. Și el îmi zice: “Cât mai durează dansul ăsta?”. Mi-a dat cu ceva în cap, deci jur… A fost…”, – a dezvăluit Andra.

Toată nunta aia se uita la mine, eram foarte stângaci, nu știam să mă mișc deloc și aveam impresia că sunt ore. Și toți se uitau așa și își mai puneau mâna pe obraz: “vai, uite ce frumos dansează”. Și mă uitam și ziceam: “Căt mai ține frate piesa asta?”. Cântau cei de la Provincialii și cred că le-a plăcut foarte mult ce se întâmplă acolo…” – a adăgat imediat în apărarea sa Cătălin Măruță.

Sursă foto: Facebook