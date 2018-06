Marius Țeicu a vorbit pentru prima dată despre moartea fiicei lui, Patricia Țeicu

Marius Țeicu a trecut prin cea mai cumplită tragedie prin care poate trece un părinte atunci când și-a îngropat fiica, pe Patricia Țeicu, decedată la vârsta de 41 de ani, după ce a dus o luptă cruntă cu leucemia.

La aproape un an de la moartea fiicei sale, Marius Țeicu a vorbit despre dureroasa pierdere trăită și despre modul în care i s-a schimbat viața: ”Am învățat să nu mă vait dacă mă doare măseaua, capul, burta, pentru că ea a suferit atât de mult în anii ăștia, și de fiecare dată, indiferent cine o întreba “cum te mai simți”, zicea “foarte bine”. Ajunsese la 39 de kilograme(…). Asta am învățat. Și suferința face parte din viață noastră. (…) Era un feeling special între mine și ea. De fiecare dată când mă culc, mă rog, în fiecare seară. Înainte mă rugăm să se facă bine, acum mă rog să o țină aproape de el și să se odihnească, că s-a chinuit foarte mult. Îi spun numele, mă gândesc la ea și cu toate astea nu am visat-o până acum.” – a declarat Marius Țeicu în cadrul emisiunii “Răi, da’buni” de la Antena Stars.

Sursă foto: Facebook