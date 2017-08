Patricia Țeicu, fiica lui Marius Țeicu a murit după ce s-a luptat cu o boală necruțătoare, leucemia.

Tânăra fusese diagnosticată în 2015 și anul acesta a primit un transplant medular care a a făcut boala să intre în remisie.

Ultima apariție la tv a Patriciei Țeicu

Mama a doi copii, Patricia Țeicu a încercat toate tratamentele posibile pentru a se vindeca. Marius Țeicu a făcut numeroase apeluri pentru donare de sânge pentru fiica sa.

La ultima ei apariție tv Patricia a declarat: „Cu TBC-ul am stat o lună și jumătate izolată acasă, după care la Fundeni. Aveam 38 de ani când s-a întâmplat. Am făcut chimioterapie un an întreg. Am fost în Franța. M-am vindecat, după care boala mi-a revenit în forță. Am făcut radioterapie, apoi transplant medular… Am făcut operație pe cord deschis, am fost paralizată pe partea stângă, am stat în scaun cu rotile…”, a mai spus ea.

Ce este leucemia

Leucemia este descoperită, de cele mai multe ori, în timpul unor analize de rutină, însă sunt alte simptome care anunță această formă de cancer. Află care sunt semnele timpurii ale leucemiei.

Petele mov sau punctele mici și roșii pe piele se numără printre primele semne ale leucemiei. Punctele roșii apar, de obicei, pe piept, spate, față sau brațe și sunt un efect secundar al eșecului sângelui de a se coagula. Pot fi confundate cu o iritație, deși, de fapt, sunt vase de sânge sparte, rezultate din scăderea numărului de trombocite.

Simptomele leucemiei

Apariția unor noduli sau umflarea ganglionilor

Durere de cap

Dureri de oase și articulare

Oboseală cronică

Apariția frecventă a vânătăilor

Febră și infecții frecvente

Dificultăți la respirație

Sursa foto Libertatea.ro