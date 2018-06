Mădălin Ionescu a recunoscut că a renunțat la televiziune din cauza unor probleme de sănătate

A trecut aproape un an de când Mădălin Ionescu a renunțat la televiziune și s-a retras din lumina reflectoarelor. Cu toate că decizia nu a fost una ușoară și fostul prezentator TV a motivat că-și dorește să petreacă mai mult timp cu familia, se pare că în spatele schimbării au stat și niște probleme de sănătate.

Mădălin Ionescu nu a reușit să stea foarte mult timp departe de camerele de filmat și în prezent are propria sa emisiune cu vedete pe pagina personală de Facebook. În cadrul uneia dintre ediții, acesta a declarat că în momentul în care a renunțat la colaborarea cu Kanal D, suferea de mai multe probleme de sănătate: ”Eu când am plecat de la Kanal D aveam mușchiul inimii demineralizat… colonul spastic… Am muncit 11-12 ore pe zi ani de zile și nu e simplu deloc, pentru că în fiecare zi o iei de la capăt. În televiziune presiunea este atât de mare, nu e ca în alt domeniu în care stai și poți să anticipezi ce vei face peste opt luni de zile. În televiziune dacă nu mai merge, poți să zbori peste noapte” – a dezvăluit Mădălin Ionescu.

Mădălin Ionescu este căsătorit din 2011 cu Cristina Șișcanu, jurnalist la Kanal D, și au împreună o fetiță pe nume Petra, în vârstă de 1 an. Mădălin Ionescu mai are doi copii din căsnicia anterioară, pe Ștefania, în vârstă de 19 ani, și pe Filip de 14 ani.

Sursă foto: Facebook