Care sunt cele mai mari fobii ale vedetelor? Ne-au spus chiar ele!

Fobiile și slăbiciunile sunt ceva firesc. Noi am fost curioase să descoperim fobiile vedetelor, așa că le-am întrebat despre ele la Unica Urban Party.

Ediția din acest an a evenimentului Unica Urban Party a fost una specială, întrucât evenimentele și petrecerile au fost mai degrabă o raritate în ultimul an și jumătate. Petrecerea mult-așteptată a avut loc pe terasa centrului comercial ParkLake și s-a desfăușurat în condiții de siguranță, participanții fiind fie vaccinați, fie cu rezultat negativ în urma testului PCR de depistare COVID-19.

Petrecerea s-a lăsat cu muzică bună și apariții de senzație ale vedetelor, influencerilor și oamenilor din sfera mass-media. Vedetele au răspuns provocării Unica și ne-au spus secretele lor: ce alimente evită, cu ce rețete nu dau greș niciodată, ce întâmplări le fac să roșească și astăzi.

Cu acest prilej, am discutat cu vedetele prezente la eveniment și am descoperit care sunt fobiile lor cele mai mari, temerile care nu le lasă să doarmă. În acest mod, Cristina Șișcanu, Minelli, Andreea Bănică, Daniel Pavel, Bianca Oprișan, Ami, Mira și Ramona Olaru ne-au dezvăluit fobiile lor. De la șerpi la șoareci, de la păianjeni la înălțimi, am aflat ce le face pe vedetele noastre preferate să tremure de frică.

Video – Bogdan Sorocan

Montaj – Bogdan Pîrlea