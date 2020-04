EXCLUSIV. Ce i-a ajutat pe Răzvan Fodor și Sorin Bontea să câștige Asia Express

Competiția Asia Express a luat sfârșit, iar marii câștigători ai sezonului 3 sunt Răzvan Fodor și Sorin Bontea. Cei doi au plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de euro.

Într-un interviu acordat revistei Unica, ediția de aprilie, cei doi ne-au mărturisit care au fost principalele lor atuuri în această competiție, în care au avut de înfruntat opt echipe mai tinere și mai pregătite fizic.

Ce ai descoperit la partenerul de echipă pe parcursul competiției?

Răzvan Fodor: De când ne-au combinat în echipă mi-a plăcut la Sorin că e competitiv și că rezistă în acele situații în care rezist și eu. Eu am făcut un pariu cu competeția asta, știam clar că n-am condiție fizică, dar că sunt bun și că rezist la mâncare stricată, foamete, condiții neprietenoase de somn. Mie îmi place să dorm în natură, în cort, pot să stau o zi nespălat, chiar și două. În Asia Express, am ajuns chiar la patru. Știam că Sorin este și pescar și are plăcerea asta cu natura și am zis că ăsta e un atu al echipei noastre. Noi ne știm de vreo nouă ani și probabil ne-au făcut profilul psihologic.

Sorin Bontea: Mereu mi-a plăcut de Răzvan, că e frumos, modest și deștept. M-am bazat pe el la oprit mașini și la căutat cazare. Eu mă orientez în spațiu, el la cazare și autostop.

Citește și EXCLUSIV Sorin Bontea și Răzvan Fodor, la un pas de a claca în Asia Express

Răzvan Fodor: Sorin e un băiat minunat, îl iubesc, avem o grămadă de povești împreună, dar turuie ca o babă, n-am văzut așa ceva! S-a și văzut că m-am enervat, apoi el s-a enervat pe mine că eu sufeream și gemeam. De aici, și hashtag-urile #sorinemor #răzvanemor.

Sorin Bontea: Răzvan e un băiat plăcut, numai că după atâta timp, m-am săturat de el precum câinele de lanț. Nu-l mai halesc. Și am descoperit că are vezică de femeie gravidă. Când ardea mai mult cămașa pe noi, el avea nevoie la toaletă.

Răzvan Fodor: Cum să nu mă lași să mă ușurez? Eu beau multă apă.

Sorin Bontea: Răzvan a avut grijă să beau și eu apă, că nu o prea fac de fel. El a avut grijă să beau eu apă, eu am avut grijă ca el să ajungă unde trebuie. Eu când am plecat de acasă, Irina, soția lui, mi-a spus să am grijă de el și chiar am avut!

Cum ați fost selectați în aceeași echipă?

Sorin Bontea: Întrebarea a fost simplă: ai mai dormit cu Fodor în pat? Da!

Răzvan Fodor: Ai băut vreodată cu Fodor? Haha…

Dacă ați mai participa încă o dată la competiție, ce partener ați alege?

Sorin Bontea: Fodor Răzvan!

Răzvan Fodor: Tot pe Sorin, dar nu cred că aș mai participa.

Sorin Bontea: De ce? Ai văzut cât râzi la televizor?

Răzvan Fodor: Râd la televizor, dar bubele de pe picioare nici acum nu au trecut.

Foto: Oltin Dogaru

Video: Robert Hanciarec

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro