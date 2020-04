EXCLUSIV. Ce a spus Speak despre câștigătorii Asia Express, Răzvan Fodor și Sorin Bontea

După ce au călătorit timp de două luni pe Drumul Comorilor, prin Filipine și Taiwan, cele două echipe au dat ce aveau mai bun într-o cursă plină de adrenalină, pentru marea amuletă de 30.000 euro și pentru mult râvnitul titlu de câștigător Asia Express.

Marele premiu a fost câștigat chiar în această seară de „reactoarele 3 și 4”, așa cum singuri s-au intitulat – Răzvan Fodor și Sorin Bontea.

Unica a stat de vorbă în revista de mai cu ambele echipe, care au legat o prietenie minunată pe parcursul competiției, iar mai jos vă redăm o parte a mărturisilor pe care ni le-au făcut Speak și Ștefania în exclusivitate.

Dintre toate echipele din concurs cu cine v-ați înțeles cel mai bine?

Speak: Ne-am înțeles cel mai bine, vorbește lumea de o echipă… cu Fodor și Bontea.

Ștefania: Și după aia cu blondele. Iar apoi cu Adda și Cătălin. Deci au fost trei echipe.

Ce anume v-a plăcut la ei?

Speak: Sunt niște tipi super. Super simpatici. Lăsând la o parte toate astea, a fost singura echipă cu care am rezonat foarte mult pentru că erau foarte umani. Și aveau treburile astea pe care le avem și noi la bază, umilința aia. Trebuie să te umilești acolo, trebuie să fii umil. Erau foarte umani.

Și fetele? Blondele? Ce v-a plăcut la ele?

Speak: Fetele au fost o surpriză foarte bună în fața tuturor și sunt mai autentice decît credeam.

Ce fel de surpriză?

Speak: Majoritatea oamenilor care au zis că blondele (sigur multă lume a zis!) nu vor face o imagine foarte bună. Sau nu vor avea un parcurs de durată. S-a zis că ele sunt un pic mai prințese. Dar se pare că nu sunt așa.

Ștefania: Au fost extratereștri, așa le-am spus noi.

Ce echipă v-a enervat cel mai rău?

Speak: Nu putem să vă spunem ce echipă. Trageți voi concluzii. Eu tot ce am avut de zis am zis în emisiune. Nu mai zic. Gata. S-a terminat. Nu mai am nimic cu nimeni.

Deci nu ați rămas după cu animozități cu nimeni?

Speak: Nu, nu am rămas cu animozități, dar nici nu am rămas cu simpatii, că mi-e indiferent.

Ștefania: Adică cu cine am fost prieteni în emisiune am rămas prieteni și în afara emisiunii, cu cine n-am rezonat…

Speak: Pa, la revedere!

Foto: Facebook Asia Express Romania

