Ce intervenţii estetice şi-a făcut Lora până la vârsta de 42 de ani: „S-a spus că posteriorul meu este artificial” / EXCLUSIV

Lora a fost mereu deschisă în fața fanilor săi, împărtășind cu aceștia nu doar din cariera sa, ci și din viața personală. La Fresh by Unica, artista ne-a vorbit despre intervențiile estetice pe care le-a făcut până la vârsta de 42 de ani, dar și despre cum aceste schimbări au legătură cu cariera sa și cu produsele lansate în lumea beauty-ului.

Ce intervenţii estetice şi-a făcut Lora până la vârsta de 42 de ani

Lora a fost asaltată cu speculaţii legate de aspectul ei fizic, de-a lungul timpului. O întrebare frecventă a fost legată de posteriorul său, despre care unii au afirmat că ar fi fost modificat printr-o intervenție estetică de tip BBL (Brazilian Butt Lift). Lora nu s-a ferit să răspundă cu umor și sinceritate, aducând clarificări asupra acestui subiect.

„M-a întrebat cineva recent dacă am făcut BBL. Nu, am făcut genoflexiuni, vrei să te mint? Am făcut genoflexiuni. S-a spus despre mine că posteriorul meu este artificial și s-a votat acum mulți ani pe internet că da”, ne-a spus Lora, amuzată de aceste zvonuri.

Răspunsul ei a fost clar: este vorba despre muncă la sală, nu despre operații estetice.

Ce intervenţie recentă şi-a făcut artista

Desigur, Lora nu se ferește de a face schimbări atunci când consideră că este necesar, iar acest lucru se reflectă și în recentele intervenții estetice de care a beneficiat. Unul dintre cele mai recente „secrete” pe care Lora le-a împărtășit cu fanii săi a fost legat de buzele sale.

„Mi-am făcut recent o intervenţie la nivelul buzei superioare. Mi-a ridicat un pic buza de sus, ceva foarte super natural, pentru că am lansat rujuri și am vrut să se vadă bine”, a declarat Lora la Fresh by Unica.

Fanii artistei au fost extrem de curioși să afle detalii despre acest procedeu, iar Lora a explicat că a ales această intervenție pentru a obține efectul pe care și-l dorea în momentul în care își aplica rujul, pentru a arăta impecabil pe parcursul zilei.

„Am vrut să am efectul ăsta pe parcursul zilei. Și am un om foarte bun pe chestia asta și am apelat la prietena mea, în care am încredere”, a mai adăugat Lora.

Cât despre alte posibile intervenții, Lora a fost clară, făcând referire la perioada în care a suferit o rinoplastie nereuşită, că este epuizată să mai repete aceleași detalii ale situaţiei prin care a trecut în urmă cu mult timp în urmă.

„Lăsând nasul la o parte, că am povestit despre nas, și ce-am pățit și câte operații am fost nevoită să sufăr, și care anume a fost problema… Am tot obosit să explic după 20 de ani aceeaşi chestie”, ne-a mai spus artista.

Lora a lansat produse cu dedicaţie pentru femei

Pe lângă intervențiile estetice, Lora este și o antreprenoare de succes. În ultimii ani, ea s-a concentrat pe crearea unor produse de beauty, produse pe care le puteţi găsi chiar aici: https://girlsowncosmetics.ro/ , care să răspundă nevoilor femeilor din România. Deși se mândrește cu succesul afacerii sale, Lora nu uită că în spatele acestei reușite stă o comunitate de femei care o susțin.

„Fetele mele de la birou îmi spun mereu: „Măi, Lora, tu împărtășești prea mult cu oamenii, le spui prea multe! Și te trezești că lansează altcineva înaintea ta chestiile, că ai spus-o în live pe Facebook!”. Și atunci le zic: „Bine, bine, bine, nu mai zic”, a mai povestit Lora, cu zâmbetul pe buze, referindu-se la modul în care își ține fanii la curent cu tot ce face.

Artista este foarte activă pe rețelele sociale și le cere constant părerea fanilor săi, fie că este vorba de noile nuanțe de ruj sau de alte produse.

Lora a subliniat că aceste produse nu sunt doar despre frumusețe, ci și despre mesajul de empowerment pe care le transmite femeilor.

„Eu pot să cresc acest business și să fac istorie în skincare-ul românesc, pentru că mă am pe mine și o comunitate foarte puternică de femei”, a mai declarat artista, mândră de realizările sale.

Lora crede cu tărie în puterea comunității și în faptul că femeile pot face lucruri mărețe împreună

„Femeile nu sunt rele unele cu altele. Femeile nu sunt invidioase. Femeile, când se adună, pot muta munții și eu chiar cred asta”, a spus ea, subliniind importanța solidarității feminine.

În ciuda dificultăților întâmpinate în drumul antreprenorial, Lora a continuat să investească în produsele sale, având încredere că va lăsa o amprentă semnificativă în industria beauty din România.

„Este o mișcare deșteaptă ceea ce fac. E deșteaptă, dar este și intuitivă”, a mai adăugat Lora la Fresh by Unica, fiind mulțumită de succesul obținut până acum.

Sursa foto: Instagram şi Ada Cheroiu

