Lora, la un pas să îşi piardă cunoştinţa în avion, din cauza unui atac de panică: „M-au lăsat pe pistă. Nu puteam să respir”. Ce s-a întâmplat cu artista / EXCLUSIV

Lora a trecut prin momente terifiante în timpul unui zbor intern, când un episod de claustrofobie agresivă a adus-o aproape de leşin. Artista a povestit, în cadrul emisiunii noastre Fresh by Unica, despre acest incident șocant, explicând legătura dintre experienţa sa din copilărie și atacul de panică din avion.

Lora, la un pas de leșin în avion

Lora ne-a dezvăluit la Fresh by Unica, cum la sfârşitul anului trecut, a început să resimtă o formă de claustrofobie mult mai agresivă decât înainte. Deși nu i-au plăcut niciodată spațiile înguste și aglomerația, artista a realizat că există o cauză profundă în spatele acestor stări.

Recent, amintirea unui episod din copilărie a ieșit la suprafață, explicându-i reacțiile neașteptate în spațiile închise.

„Mi s-a declanșat acum mai nou, la 42 de ani, un soi de claustrofobie mai agresivă. Nu-mi plăceau neapărat spațiile strâmte și închise și înghesuiala, dar acum mai mult ca niciodată am avut niște reacții care m-au șocat. Și am încercat să găsesc în cap, mă, unde? Ce s-a întâmplat? Ce a venit acum din dulap? Ce schelet mă urmărește?”, ne-a spus artista la Fresh by Unica.

Lora a realizat că această teamă își are rădăcinile într-o pedeapsă din copilărie. Artista ne-a povestit că mama ei a încuiat-o în casă, ca să nu iasă afară să se joace, şi aşa a evoluat frica de spaţii închise.

„Am fost odată pedepsită de mama. Bine, să te dai seama, părinții noștri, ei nu știau lucrurile astea. Bine, erau și alte mentalități. M-au încuiat în casă ca să nu ies. Eram mică, mică şi voiam foarte tare să ies să mă joc. Ea mi-a spus că nu am voie pentru că făcusem ceva, nu mai ţin minte exact. Pe astea văd că nu le țin minte. Și s-a dus la o prietenă de-a ei să bea o cafea și să-și spună ofu, care era în aceeași scară, la alt etaj. Și pe mine m-a încuiat în casă și a luat cheia”, ne-a povestit Lora.

„M-au lăsat pe pistă”

Călătorind cu o cursă internă, Lora s-a confruntat cu o criză severă de panică. Atmosfera sufocantă din avion a declanșat o reacție intensă, pe care artista nu și-a putut-o controla.

„Când am făcut un atac de panică în avion, într-un avion mai mic, cursă internă, s-a oprit avionul, de ce a aterizat, toate bune si frumoase. Şi, deși stewardesi au spus ‘Rămâneţi pe locurile dumneavoastră până deschidem, până plecăm’, toată lumea s-a ridicat în picioare, şi-au scos bagajele şi stăteau în picioare cu uşa închisă în avion”, a spus Lora la Fresh by Unica.

Această situație a făcut-o pe artistă să se simtă copleșită. Lora a dezvăluit că starea ei de rău era destul de vizibilă, moment în care a intervenit un steward care a ajutat-o să iasă prima din avion.

„Eu când am văzut, pur şi simplu începeam să îmi pierd cunoştinţa. Mi s-a făcut foarte cald, m-a văzut un steward și a strigat la toată lumea să se așeze și m-au scos pe mine prima. Eu aveam o salopetă, țin minte și acum… Aveam o salopetă de blugi pe mine și m-am dezbrăcat de ea, aveam un tricou pe dedesubt, dar n-aveam curea sau ceva și am ieșit. Cu o mână îmi țineam pantalonii foarte de jos, că pur şi simplu nu puteam să mai respir și m-au scos din avion, m-au lăsat pe pistă… bătea un vânt atât de rece și mie tot îmi era foarte cald și nu puteam să respir. Și am zis, upsi, avem o problemă”, ne-a mai zis vedeta.

Cum încearcă Lora să gestioneze aceste episoade

După incidentul de la finalul anului trecut, Lora a decis să ia măsuri pentru a preveni situațiile similare pe viitor. Conștientă de problemele sale, artista și-a găsit câteva soluții pentru a-și controla anxietatea.

„Acum am un ventilator din ăsta mic cu baterii pentru aer. Şi mi-am pus niște jocuri pe telefon pentru relaxare”, a mai spus vedeta.

Chiar dacă acest episod a fost extrem de dificil, Lora a mărturisit că nu vrea să lase frica să-i controleze viața. La Fresh by Unica, artista a fost extrem de sinceră și vulnerabilă în fața noastră, vorbindu-ne şi despre relațiile toxice din viaţa ei, dar oferindu-ne şi multe alte detalii din viaţa ei personală din prezent, în care este foarte fericită şi împlinită.

Sursa foto: Ada Cheroiu şi Instagram

