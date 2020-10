Virgil Ianțu (49 de ani) și fiica lui, Jasmine (15 ani), au fost infectați cu noul coronavirus. Acum, prezentatorul și fiica lui sunt vindecați.

Virgil Ianțu, despre infectarea cu noul coronavirus: „Nu m-am panicat”

Invitat în platoul emisiunii La Măruță, Virgil a vorbit despre cum a depășit ultimele două săptămâni.

„Nu am stat internat. Din fericire, am luat o formă mai ușoară și totuși am trecut prin momente nu foarte plăcute. Da, asta clar [și-a pierdut mirosul și gustul].

Stare, vreo 3-4 zile, o stare foarte neplăcută. Acum sunt bine. Două săptămâni am stat izolați în casă. Nu m-am panicat. Am zis că e o situație prin care trebuie să trec. (…)

M-am dus, am făcut investigații și am stat lipit de casă. Mie-mi face plăcere să stau acasă. Aceste două săptămâni nu au fost un calvar. (…)

După mine, restricțiile sunt prea mici. Amenzile nu se aplică și sunt prea mici. De-asta răspândirea va fi tot mai mare”, a spus prezentatorul TV.

Întrebat de Cătălin dacă știe de unde a luat virusul, Virgil a adăugat: „Este irelevant de unde l-am luat. (…) Eu am fost foarte atent. Nu-mi dau seama”.

„Din fericire, fiica mea a fost responsabilă și a fost prima, la vremea respectivă, care a anunțat școala că are COVID-19. Primele reacții ale unor părinți din școală au fost să o acuze că din cauza ei se va închide școala.

Povara acestui virus, când un copil știe că îl are, este deja mare. Psihologic este apăsat. (…) Nu e vina nimănui. Asta am încercat să-i explic și Jasminei.

Nu noi am inventat virusul. Ai o vină când știi că ai virusul și nu te păzești sau ai simptome și nu te testezi”, a mai spus revoltat prezentatorul.

Foto: Instagram

