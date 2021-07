Vica Blochina (45 de ani) a dezvăluit în mediul online că un membru din familia ei s-a stins recent din viață. Pe Instagram, vedeta a publicat întâi o fotografie cu o lumânare pe un fundal negru, iar apoi o imagine în care apare alături de bunica ei.

Vica Blochina, în doliu. Un membru de-al familiei sale s-a stins din viață

Pe a doua fotografie, Vica a scris doar: „Mulțumesc!”. În trecut, despre bunica ei, vedeta mărturisea: „Anul acesta, bunica mea a împlinit 90 de ani. Nu poartă ochelari, adică bagă ața în ac, merge bine, urcă scările și este super coerentă. Mai bea și un șpriț, deci genă bună”.

Vica Blochina s-a născut pe 8 august 1975, în Klaipeda, Lituania, dar locuiește de mai bine de 20 de ani în România. A devenit cunoscută ca balerină la clubul Melody, în cadrul unei trupe de balet din Lituania. Din fosta relație cu antrenorul de fotbal Victor Pițurcă (64 de ani), Vica are un fiu, Edan, în vârstă de 13 ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

În martie 2021, invitată în platoul emisiunii La Măruță, Vica a vorbit despre accidentul rutier în care a fost implicată la începutul anului, dar și despre actualul ei iubit. Până să fie internată în spital, Vica și iubitul ei au fost certați. După ce a aflat că nu se simte bine, bărbatul i-a făcut o surpriză.

Citește și:

Alina Pușcaș trage un semnal de alarmă în privința urșilor care se plimbă pe străzi și în curțile oamenilor

Elena Cârstea, comentarii acide despre reprezentația lui Roxen de la Eurovision

Gabriela Cristea a fost aspru criticată pentru o fotografie postată pe Instagram

Vica, implicată într-un accident rutier la începutul anului 2021

„Nu mai știu nimic. (…) Am ajuns la spital pentru că mi-a fost foarte rău. Am ajuns acasă, de fapt, și am chemat o salvare. Mi-au făcut o perfuzie, mi-au făcut un set de analize. Anemie și multă lipsă de vitamine am avut. Mai ales de vitamina D. De-abia aștept să plec în vacanță.

Iubitul meu lucrează la Opera Română. Cântă la vioară. Cântă bine. Acolo l-am cunoscut. Mi-a fost foarte rău și am ajuns la spital. Practic, noi n-am mai vorbit de ceva vreme. Eram certați, ca să zic așa. Și apoi, când a văzut că mi-era foarte rău, a venit. Mi-a adus flori. (…) Și m-a dus într-o vacanță în Atena. (…)

Sunt fericită. (…) Iubitul meu e foarte haios. Are simțul umorului. E foarte generos. (…) Îi pasă de mine. (…) Îmi trimite flori, îmi face cadouri, îi pasă de mine. Pe primul rând sunt eu. Și este un om foarte frumos și în sfârșit este de vârsta mea”, a mărturisit Vica.

„Mi s-a făcut foarte rău, nu mai vedeam în fața ochilor. Și am tras pe dreapta. Am intrat în altă mașină. Am leșinat practic la volan. Și am rupt oglinda. Mașina este lovită. Am făcut analize, vedem ce s-a întâmplat. Sunt lovită la un picior”, a dezvăluit Vica Blochina imediat după accident, pentru Click!.

Foto: Instagram