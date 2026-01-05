Un fotbalist celebru și-a cerut în căsătorie iubita. Momentul special a avut loc pe o plajă din Miami

Fotbalistul Ștefan Baiaram și-a cerut în căsătorie iubita, după o relație de aproape cinci ani. Totul s-a petrecut într-un cadru extrem de romantic, pe o plajă din Miami. Cristina Răduț a fost surprinsă de gestul iubitului său și a fost copleșită de momentul extrem de romantic.
Fotbalistul Ștefan Baiaram a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. Momentul s-a întâmplat chiar la începutul anului acesta într-un cadru de poveste. Cei doi au mers la New York pentru a sărbători Revelionul și ziua de naștere a sportivului, iar apoi au continuat vacanța în Miami.
Cererea în căsătorie a avut loc pe o plajă însorită, într-un cadru intim și foarte romantic. Cei doi sunt împreună din 2021, iar fotbalistul a vorbit în repetate rânduri despre iubita lui și despre susținerea pe care aceasta i-a oferit-o constant.
„În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie.
Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!”, a scris fotbalistul pe reţele de socializare.
Cristina Răduț, impresionată de gestul iubitului său
Cristina Răduț a scris și ea un mesaj emoționant pe internet, unde a vorbit despre începuturile relației sale cu Ștefan. Tânăra a explicat că ea și iubitul ei s-au susținut reciproc oricând a fost nevoie și au trecut împreună prin multe încercări.
Iar cum se spune că lângă omul potrivit înflorești, astăzi ne uităm în jurul nostru şi putem să ne bucurăm de tot ce am reușit să construim împreună. Ești sufletul din mine, te iubesc necondiționat!”, a scris Cristina Răduț pe rețelele de socializare.
