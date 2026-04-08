Ultimul interviu oferit de Mircea Lucescu: „Nu pot să plec ca un laș”

Mircea Lucescu a oferit ultimele declarații pentru presă chiar după ce a leșinat la în cantonamentul de la Mogoșoaia și a avut nevoie să fie transportat de urgență la Spitalul Universitar. Totodată, înaintea meciului România – Turcia, Lucescu a oferit un interviu amplu pentru The Guardian. Antrenorul s-a stins din viață pe 7 aprilie, la 80 de ani, după o perioadă în care s‑a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Ultimul oferit de Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a purtat o discuție candidă cu Golazo.ro cu doar câteva zile înainte să se stingă din viață. Pe 29 martie, regretatul antrenor a leșinat în cantonamentul de la Mogoșoaia și a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar. În aceeași seară, Lucescu i-a sunat pe jurnaliști și le-a mărturisit că starea de nervozitate de după meciul Turcia – România i-a afectat sănătatea.

Într-un dialog telefonic purtat seara, Lucescu a spus: „M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal”.

Lucescu a ținut să clarifice că nu suferise un stop cardiac: „Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia… Apoi, am pățit asta și la finalul anului trecut. Acum iarăși”.

„Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva”

Incidentul nu a fost trecut cu vederea, iar antrenorul a fost copleșit de sprijinul primit. „Până și Giorgio Marchetti, secretarul general adjunct UEFA, mi-a scris. Italienii, turcii, cei din Ucraina… Efectiv mi s-a blocat telefonul. Tuturor le mulțumesc pentru gândurile bune.” Lucescu a fost impresionat de solidaritatea arătată de lumea fotbalului, dar și de reacțiile rapide ale celor din jur în momentul incidentului.

Mircea Lucescu s-a consumat pentru erorile echipei naționale din meciul cu Turcia, spunând că nu există nicio justificare pentru prestația lor. Într-o notă pozitivă, Lucescu a încheiat: „Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins”.

„Nu pot să plec ca un laș”

Înaintea acestor declarații pentru Golazo.ro, Lucescu a mai oferit un interviu pentru The Guardian, chiar înainte de partida României cu Turcia, titrat: „Nu pot să plec ca un laș: Mircea Lucescu vorbește despre boală și visul său de a ajunge la Cupa Mondială la 80 de ani”. La momentul interviului, se punea problema dacă Mircea Lucescu ar trebui să ducă sau nu campania de calificare până la capăt, din cauza multiplelor probleme de sănătate.

„Când medicii mi-au spus că pot continua să antrenez, m-am concentrat pe ceea ce trebuia să fac pentru România”, a declarat el pentru The Guardian. „Am vorbit cu federația și mi-au spus că nu pot găsi o soluție la această situație. Nu sunt în cea mai bună formă, așa că m-aș fi retras dacă ar fi existat o altă opțiune. Dar insist: nu pot pleca ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica.”

„Din păcate, interviul pe care l-am făcut cu domnul Lucescu acum 3 săptămâni pentru Guardian e ultimul pe care l-a acordat vreodată. Mi-a cerut să nu scriu nimic despre suferința lui, pentru a nu direcționa discursul public către boala prin care trecea”, spune autorul interviului, jurnalistul Emanuel Roșu. „Timp de 80 de ani am avut o viață extraordinară. Apoi, din decembrie, s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, mi-a spus.

Mircea Lucescu a fost un exemplu de dedicare până în ultima clipă.

Foto: Profimediaimages.ro; Libertatea.ro

