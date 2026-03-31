Trevor Oakes, chitarist și membru fondator al trupei „Showaddywaddy”, a murit la 79 de ani

Raluca Vițu
Actualizat 31.03.2026, 13:17

Lumea muzicii rock britanice este în doliu după moartea lui Trevor Oakes, chitarist și membru fondator al trupei Showaddywaddy. Artistul s-a stins din viață pe 18 februarie, la vârsta de 79 de ani, după o boală îndelungată. Vestea a fost confirmată de fostul solist al formației, Dave Bartram, care i-a adus un omagiu emoționant.

O carieră care a definit un stil

Showaddywaddy, una dintre cele mai populare trupe britanice ale anilor ’70, a devenit celebră prin reinterpretări ale hiturilor din anii 1950 și începutul anilor 1960. Formația a avut zece single-uri în Top 10, iar piesa „Under the Moon of Love” a ajuns pe primul loc în clasamente în 1976. Trevor Oakes a fost o parte esențială a succesului trupei, contribuind la identitatea muzicală care i-a consacrat.

Omagiu emoționant din partea colegului său de scenă

Dave Bartram, prieten apropiat și coleg de trupă timp de peste cinci decenii, a transmis un mesaj profund personal după moartea lui Trevor. „Trevor a fost un personaj unic și un profesionist dedicat, fără de care trupa nu ar fi atins niciodată culmile amețitoare pe care eram destinați să le atingem”, a declarat acesta.

Bartram a vorbit și despre omul din spatele scenei: „A fost, de asemenea, un om de familie afectuos și grijuliu, cu un simț al umorului ștrengăresc, care va lipsi profund tuturor celor dragi lui.”

În încheiere, el a adăugat: „Aș putea scrie o carte despre amintirile incredibile pe care le-am împărtășit în ultimii cincizeci și șapte de ani, dar cel mai mult îi mulțumesc din toată inima pentru prietenia lui neclintită. Prietenul tău adevărat, Dave.”

O trupă legendară, o moștenire vie

Deși Showaddywaddy continuă să susțină turnee, doar un singur membru original mai face parte din componența actuală. Dave Bartram este acum managerul formației, care îi include pe Romeo Challenger, Andy Pelos, Tom Bull, Sam Holland, Billy Shannon și David Graham.

Trupa s-a format în 1973, când Dave Bartram, Trevor Oakes, Al James și Romeo, membri ai formației Choise, s-au unit cu grupul The Golden Hammers, format din Buddy Gask, Russ Field, Rod Deas și Malcolm Allured. Această fuziune a avut loc după o reprezentație comună într-un pub din Leicester, moment care a marcat începutul unei cariere spectaculoase.

Ultimii ani și retragerea din lumina reflectoarelor

Mai mulți membri ai trupei au părăsit formația în anii ’80, iar Trevor Oakes s-a retras în 2009, după probleme de sănătate. Al James se retrăsese cu un an înainte. Dave Bartram a fost solistul trupei timp de 38 de ani, până în 2011, când s-a retras de pe scenă, dar a rămas managerul grupului.

Moartea lui Trevor Oakes marchează sfârșitul unei ere pentru fanii Showaddywaddy, dar moștenirea sa muzicală rămâne vie prin hiturile care au definit o generație.

Cele mai vândute colecții!
Panini Adrenalyn XL 2026 World Top Clubs – Surprise Box Panini Adrenalyn XL 2026 World Top Clubs – Surprise Box 150 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL Start Signings 2026 – Set Exclusiv de Carduri Panini Adrenalyn XL Start Signings 2026 – Set Exclusiv de Carduri 70 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL Excellence Box – FIFA 2026 Panini Adrenalyn XL Excellence Box – FIFA 2026 250 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - MARTIE 2026 Precomanda Povești Audio - MARTIE 2026 105.8 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor - Martie 2026 Precomanda Energia Pietrelor - Martie 2026 84.56 RON Cumpără acum
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
