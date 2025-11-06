Tori Spelling și Dean McDermott și-au finalizat divorțul, la mai bine de doi ani după ce s-au separat pentru prima dată. Cei doi au semnat acordul la sfârșitul lunii octombrie. Iată care a fost motivul despărțirii.

Actrița Tori Spelling a divorțat de Dea McDermott

Atât Tori Spelling, în vârstă de 52 de ani, cât și McDermott, în vârstă de 58 de ani, au au bifat opțiunea de a depune un acord scris la instanță, divorțul fiind listat ca „necontestat”. Cei doi s-au separat pentru prima oară în urmă cu doi ani, iar acum s-a pronunțat oficial divorțul. Se pare că motivul invocat de cei doi ar fi „diferențe”.

În acte, actrița invocat diferențe ireconciliabile ca motiv al despărțirii și a indicat data oficială a separării drept 17 iunie 2023. Cererea ei pentru pensie alimentară și sprijin pentru copii a fost de asemenea „aprobată”.

Spelling a depus inițial cererea de divorț de la McDermott pe 29 martie 2024.

La momentul respectiv, Spelling a cerut instanței să-i acorde pensie alimentară și custodie fizică exclusivă pentru cei cinci copii minori ai lor:

Liam Aaron McDermott (18 ani), Stella Doreen (17 ani), Hattie Margaret (14 ani), Finn Davey (13 ani) și Beau Dean (8 ani), precum și custodie legală comună, urmând ca drepturile de vizitare ale lui McDermott să fie stabilite ulterior.

Actele nu precizează dacă fostul cuplu avea sau nu un acord prenupțial, iar Tori Spelling a declarat că natura și valoarea bunurilor fiecăruia urmează să fie determinate.

De ce s-au despărțit cei doi

La scurt timp după ce divorțul a devenit public, fosta actriță din Beverly Hills, 90210 a vorbit pentru prima dată despre destrămarea căsniciei sale în episodul de debut al podcastului ei, misSPELLING.

„Nu m-am simțit niciodată mai singură. Nu mă simt demnă de iubire. Asta e adevărul. Și e ceva ce porți în tine, nu ceva ce am vrut sau am creat. Începe din copilărie. Și să schimbi asta… nu e ușor. Nu știu dacă se poate”, a mărturisit aceasta.

Spelling a continuat spunând că, de „aproximativ 15 ani”, își spunea că vrea să ceară divorțul, dar a amânat decizia pentru a-l „proteja” pe McDermott de suferință și pentru a-și proteja copiii.

„Mereu spunem: ‘Uite, am rezistat 18 ani.’ Dar, de fapt, n-ar fi trebuit să dureze 18 ani. Și cred că el ar spune același lucru dacă am avea o discuție sinceră. Ar fi trebuit să se încheie mult mai devreme.”

A doua zi, actrița a declarat pentru publicația People că învață să se adapteze la noua ei viață fără McDermott.

„Vreau neapărat să o redefinim și să luăm partea grea din ecuație. Simt că e o perioadă de tranziție, e momentul potrivit în viață pentru schimbare, și schimbările se întâmplă dintr-un motiv. Trebuie doar să mergi mai departe și să-ți urmezi drumul”, a declarat actrița.

