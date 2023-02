Tom Sizemore, internat de urgență din cauza unui anevrism celebral. Care este starea actorului

Tom Sizemore, cunoscut pentru rolul din filmul „Saving Privat Ryan/ Salvați Soldatul Ryan”, a fost internat de urgență după ce a suferit un anevrism celebral. Care este starea actorului în vârstă de 61 de ani.

Tom Sizemore a suferit un anevrism cerebral în timp ce se afla în locuința lui din Los Angeles. Acesta a fost transportat de urgență la spital. Actorul a fost internat la secția de Terapie Intensivă, a transmis reprezentantul acestuia, potrivit foxnews.com.

Tom Sizemore se află în stare critică, a mai dezvăluit Charles Lago.

„Familia lui este conștientă de situație și speră la cel mai bun rezultat. Este prea devreme să vorbim despre recuperare deoarece se află în stare critică și sub observație”, a explicat acesta.

Născut în Detroit, Sizemore, în vârstă de 61 de ani, a jucat în filme precum „Saving Privat Ryan/ Salvați Soldatul Ryan”, cu Tom Hanks, „Born on the Fourth of July/ Născut pe 4 iulie” alături de Tom Cruise, „Pearl Harbor” cu Ben Affleck și în serialul de televiziune „Twin Peaks”.

În 2000, a fost nominalizat la Globul de Aur pentru cea mai bună interpretare a unui actor într-o miniserie sau film de televiziune pentru rolul său din „Witness Protection”.

Actorul a avut probleme cu legea și s-a luptat cu dependența de droguri

Tom Sizemore s-a luptat multă vreme cu dependența de droguri și a avut o serie de probleme cu legea, potrivit edition.cnn.com. Acesta a fost acuzat în repetate lucruri de violență și abuz asupra femeilor.

El a declarat într-un interviu acordat lui Larry King de la CNN în 2010 că a fost dependent de cocaină, heroină și metamfetamine.

Actorul a fost condamnat în 2003 pentru acuzații de violență domestică asupra fostei sale logodnice, Heidi Fleiss. De asemenea, o actriță la acuzat de abuz pe platourile de filmare de la „Born Killers”. Aceasta avea 11 ani la acea vreme. Acesta a negat fapta, iar procesul a fost ulterior respins.

Sizemore a fost căsătorit cu actrița Maeve Quinlan (1996-1999). Are doi copii, Jagger și Jayden, 18 ani, din relația cu Janelle McIntire.

