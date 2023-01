Top 10 filme de văzut în 2023. Când apar „Fast & Furious 10” și „Misiune imposibilă 7”

Anul 2023 vine cu motive mari de bucurie pentru pasionații de cinematografie. Noi producții vor apărea pe marile ecrane, iar datele oficiale de lansare pentru top 10 filme de văzut în 2023 au fost deja făcute publice.

Printre cele mai așteptate producții în cinematografe, în 2023, se numără „Fast & Furious 10” și „Misiune imposibilă 7”.

Top 10 filme de văzut în 2023

Până în acest moment, producătorii multora dintre filmele care vor apărea anul viitor au anunțat deja data premierei. Iată lista cu top 10 filme de văzut în 2023:

1. Ant-Man and the Wasp: Quantomania

Ant-Man and the Wasp: Quantomania este un film american de supereroi produs de Marvel Studios și distribuit de Walt Disney Studios Motion Pictures. Acesta se dorește a fi continuarea filmelor Ant-Man (2015) și Ant-Man and the Wasp (2018) și al 31-lea film din Marvel Cinematic Universe (MCU).

Filmul este regizat de Peyton Reed, scris de Jeff Loveness și îl are în rolurile principale pe Paul Rudd, ca Scott Lang și Evangeline Lilly ca Hope van Dyne alături de Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, Jonathan Majors, David Dastmalchian și Randall Park .

În film, Lang și van Dyne explorează tărâmul cuantic împreună cu familia lor și se confruntă cu Kang Cuceritorul (Majors).

Titlul filmului și noii membri ai distribuției au fost anunțați în decembrie 2020. Filmările în Turcia au început la începutul lunii februarie 2021. Ant-Man and the Wasp: Quantumania are programată premiera pentru data de 17 februarie 2023.

2. John Wick: Capitolul 4, în top 10 filme de văzut în 2023

John Wick: Chapter 4 – (JW4 ) este un viitor film thriller de acțiune neo-noir american, regizat de Chad Stahelski și scris de Shay Hatten și Michael Finch. Continuarea lui John Wick: Capitolul 3 – Parabellum (2019) este a patra parte din seria de filme John Wick .

Cu Keanu Reeves revenind ca personajul principal, filmările au avut loc la Berlin, Paris, Osaka și New York, din iunie până în octombrie 2021.

Filmul va fi lansat în cinematografe pe 24 martie 2023, de către Lionsgate. Pregătit inițial pentru lansare pe 21 mai 2021, filmul a fost amânat atât din cauza pandemiei de COVID-19, cât și din cauza angajamentelor lui Reeves cu The Matrix Resurrections.

Ce filme apar în 2023. Producții de neratat

3. Guardians of the Galaxy Vol. 3

Gardienii Galaxiei Vol. 3 (Guardians of the Galaxy Volume 3) este un film american cu supereroi, produs de Marvel Studios și distribuit de Walt Disney Studios Motion Pictures. Este intenționat să fie continuarea filmului Gardienii Galaxiei (2014) și a Gardienilor Galaxiei Vol. 2 (2017)

Acesta va fi cel de-al 32-lea film din Marvel Cinematic Universe (MCU). Filmul este scris și regizat de James Gunn și are o distribuție de ansamblu precum Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper , Will Poulter, Elizabeth Debicki , Sylvester Stallone, Sean Gunn , Maria Bakalova și Chukwudi Iwuji.

În film, Gardienii se angajează într-o misiune de a apăra universul și de a-i proteja pe unul dintre ei. James Gunn a declarat în noiembrie 2014 că avea idei inițiale pentru un al treilea film din serie și și-a anunțat revenirea pentru a-l scrie și a-l regiza în aprilie 2017.

Disney l-a concediat ulterior, în iulie 2018, după reapariția unor postări controversate pe Twitter, dar studioul a inversat cursul până în octombrie și l-a reînvestit pe Gunn ca director. Revenirea lui Gunn a fost dezvăluită public în martie 2019, producția fiind reluată după ce Gunn și-a încheiat munca la filmul The Suicide Squad (2021) și primul sezon din serialul său spin-off Peacemaker (2022).

Filmările au început în noiembrie 2021 la Trilith Studios din Atlanta, Georgia și au durat până la începutul lunii mai 2022. Gardienii Galaxiei Vol. 3 va apărea în cinematografe pe 5 mai 2023.

4. Fast & Furious X, unul dintre cele mai așteptate filme în 2023

Fast X (Fast & Furious 10) este un film american de acțiune, regizat de Louis Leterrier și scris de Justin Lin și Dan Mazeau . Este continuarea filmului F9 (2021), care servește drept a zecea parte principală și al unsprezecelea lungmetraj din franciza Fast & Furious .

Filmul îl are în distribuție pe Vin Diesel în rolul lui Dominic Toretto, alături de Jason Statham, Michelle Rodriguez , John Cena, Jason Momoa, Brie Larson, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” Bridges , Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang , Scott Eastwood, Michael Rooker, Daniela Melchior , Alan Ritchson, Cardi B, Helen Mirren, Rita Moreno și Charlize Theron .

Titlul oficial al filmului a fost dezvăluit atunci când fotografia principală a început să apară în spațiul public în aprilie 2022. Lin a plecat din funcția de regizor mai târziu în aceeași lună, invocând diferențe creative, deși își va păstra meritele de scris și de producție. Leterrier a fost apoi angajat ca înlocuitor o săptămână mai târziu.

Cu un buget de producție estimat la 340 de milioane de dolari, este al patrulea cel mai scump film de până acum. Filmările au durat până în luna august august, având loc la Londra, Roma, Torino, Lisabona și Los Angeles .

Fast X va avea premiera în cinematografe pe 19 mai 2023, sub semnătura Universal Pictures , în timp ce continuarea sa este planificată să fie lansată în februarie 2024.

Când apar „Fast & Furious 10” și „Misiune imposibilă 7” în 2023

5. Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse este un film american cu supereroi, animat pe computer. Distribuit de Sony Pictures Releasing , este o continuare a lui Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018). Filmul are loc într-un multivers comun de universuri alternative numit „ Spider-Verse ”.

Filmul este regizat de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers și Justin K. Thompson (în debutul lor în regie) dintr-un scenariu de Phil Lord, Christopher Miller și David Callaham. Shameik Moore îi dă vocea lui Miles , jucând alături de Hailee Steinfeld , Jake Johnson, Oscar Isaac , Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Issa Rae, Jason Schwartzman și Daniel Kaluuya. În film, Miles pleacă într-o aventură prin multivers cu o nouă echipă de oameni Păianjen.

Filmul a fost anunțat oficial în noiembrie 2019, iar lucrările de animație au început în iunie 2020, cu un stil vizual diferit pentru fiecare dintre cele șase universuri vizitate de personaje.

Spider-Man: Across the Spider-Verse este programat să fie lansat pe 2 iunie 2023, amânat de la o dată inițială din aprilie 2022 din cauza pandemiei de COVID-19 . Un al treilea film, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse , urmează să fie lansat pe 29 martie 2024. Un film spin-off axat pe mai multe personaje femei este, de asemenea, în curs de realizare.

6. „Misiune imposibilă 7”, una dintre cele mai așteptate producții în 2023

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1 este un film american de spionaj, plin de acțiune scris, produs și regizat de Christopher McQuarrie . Este continuarea lui Mission: Impossible – Fallout (2018) și este a șaptea ediție din seria de filme Mission: Impossible .

Filmul îi are în distribuție pe Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Rob Delaney, Henry Czerny și Cary Elwes.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1 este programat pentru lansare pe 14 iulie 2023, de către Paramount Pictures . Spre deosebire de cele trei filme anterioare, Bad Robot Productions nu a fost implicată în film.

Continuarea, Dead Reckoning Part 2, urmează să fie lansată pe 28 iunie 2024.

7. Dune: Partea a doua

Dune: Part Two este un film epic științifico-fantastic american regizat de Denis Villeneuve , după un scenariu creat de Villeneuve, Jon Spaihts și Eric Roth. Servind ca o continuare directă a filmului din 2021 , este a doua dintr-o adaptare în două părți a romanului Dune din 1965 de Frank Herbert și va acoperi aproximativ a doua jumătate a cărții.

Membrii distribuției care revin din primul film includ Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin , Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Charlotte Rampling și Javier Bardem. Noi membri ai distribuției sunt Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux și Christopher Walken .

După succesul critic și comercial al primului film, Warner Bros și Legendary Entertainment au dat undă verde filmului în luna octombrie 2021.

Filmările au început în iulie 2022 la Budapesta, cu pre-filmarea având loc în mormântul Brion din Altivole, Italia, la începutul aceleași luni. Dune: Partea a doua va fi lansată pe 3 noiembrie 2023.

8. The Flash

Flash este un film american cu supereroi bazat pe personajul DC Comics cu același nume . Produs de Warner Bros. Pictures, DC Studios, Double Dream și The Disco Factory și distribuit pentru Warner Bros. Pictures, se dorește a fi al 13-lea film din DC Extended Universe (DCEU).

Filmul este regizat de Andy Muschietti după un scenariu de Christina Hodson și îl are în rolurile principale pe Ezra Miller în rolul lui Barry Allen/The Flash, alături de Ron Livingston, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Michael Shannon, Antje Traue, Sasha Calle și Ben Affleck. În film, Barry călătorește înapoi în timp pentru a preveni uciderea mamei sale, care aduce consecințe nedorite.

Filmul este influențat de povestea cărții de benzi desenate Flashpoint, prezentând mai multe personaje DC Comics, inclusiv Affleck și Keaton, reluând versiunile respective ale lui Batman. Filmările au avut loc din aprilie până în octombrie 2021 la Warner Bros. Studios, Leavesden și în locații din Regatul Unit.

Flash este programat să fie lansat în pe 16 iunie 2023, în urma multiplelor întârzieri cauzate de schimbările regizorului, pandemia de COVID-19 și eșecurile post-producție. O continuare a acestui film este în curs de realizare.

9. Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2)

Filme 2023. Aquaman and the Lost Kingdom este un film american cu supereroi bazat pe personajul DC Comics Aquaman . Produs de DC Studios , Compania Safran și Atomic Monster Productions și distribuit pentru Warner Bros. Pictures , acesta se dorește a fi continuarea lui Aquaman (2018), al 15-lea film din DC Extended Universe (DCEU).

Filmul este regizat de James Wan dintr-un scenariu scris de David Leslie Johnson-McGoldrick, alături de Jason Momoa în rolul lui Arthur Curry / Aquaman.Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison și Nicole Kidman .

Filmările au început la sfârșitul lui iunie 2021 și s-au încheiat în ianuarie 2022, având loc în Regatul Unit, Hawaii, Los Angeles și New Jersey. Aquaman and the Lost Kingdom va avea premiera pe 25 decembrie 2023, în urma mai multor întârzieri din cauza pandemiei de COVID-19 și a eșecurilor financiare și de post-producție.

10. Kraven the Hunter

Kraven the Hunter este un film american cu supereroi bazat pe personajul Marvel Comics cu același nume , produs de Columbia Pictures în asociere cu Marvel . Distribuit de Sony Pictures Releasing , acesta se dorește a fi al patrulea film din Universul Spider-Man (SSU) de la Sony.

Filmul este regizat de JC Chandor dintr-un scenariu de Art Marcum, Matt Holloway și Richard Wenk, și are rolul principal pe Aaron Taylor-Johnson, alături de Ariana DeBose și Fred Hechinger .

Kraven a fost luat în considerare pentru apariții în film de mai multe ori înainte ca Sony să devină interesat de un film cu acest personaj, ca parte a noului lor univers comun, în 2017.

O turnare suplimentară a avut loc la începutul anului 2022, înainte ca filmările să înceapă la sfârșitul lunii martie la Londra, Anglia și să se încheie la jumătatea lunii iunie. Kraven the Hunter este programat să aibă premiera în pe 6 octombrie 2023.