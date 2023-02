Brendan Fraser a fost devastat când a aflat că fiul său are autism. De ce s-a învinovățit actorul

Brendan Fraser a făcut cu greu față diagnosticului de autism al fiului său, Griffin Fraser, la început. Actorul din producția „George of the Jungle” își amintește că a fost surprins complet de verdictul medicilor și s-a simțit ca și cum ar fi fost „lovit cu o bâtă de baseball în partea din spate a capului”.

Fraser îl are pe Griffin, acum în vârstă de 20 de ani, cu fosta lui soție Afton Smith. Cei doi mai au împreună doi băieți: Holden Fraser, 18 ani, și Leland, 16 ani.

Brendan Fraser, marcat de suferința fiului său

Fiul lui Brendan Fraser era micuț când au apărut primele semne. „Când am aflat diagnosticul copilului meu, la 22 sau 24 de luni, am fost devastat”, a mărturisit recent starul de 54 de ani, la „The Howard Stern Show”, potrivit People.

„Prima reacție pe care am avut-o a fost: „Vreau să știu cum să repar asta. Care este leacul? Ce înseamnă acest lucru?”

„Nu așa ar trebui să fie”, a mai spus actorul din producția „George of the Jungle. „Dai vina pe tine însuți și te gândești, e vorba de moștenirea mea genetică sau s-a întâmplat pentru că am fumat iarbă în facultate”, începi să te învinovățești pentru diferite motive”, a completat Brendan Fraser.

Fraser și Smith, în vârstă de 55 de ani, au divorțat în 2008, dar starul nu crede că dizabilitățile de dezvoltare ale fiului său au contribuit la ruptură.

„Am acordat mai multă atenție vieții mele profesionale decât celei personale”, i-a mărturisit Fraser lui Howard Stern. „Ăsta sunt eu”, a spus actorul.

Fraser luptă alături de fosta soție pentru binele fiului lor

În ecuția asta, Fraser consideră că fiul său este cel mai important. „Până la urmă cui îi pasă care sunt problemele noastre unul cu celălalt? Asta nu contează. Avem o relație bună și facem orice pentru a sprijini nevoile acestui băiat și ale fratelui său. La asta m-am angajat”, a spus Brendan Fraser.

Fraser a spus că acum are o altă perspectivă asupra autismului, pe care nu ar fi avut-o dacă nu era Griffin. „Acest copil împrăștie bucurie și se întâmplă să fie înrudit cu mine”, a spus starul. „Vreau să știu ce crede el că este atât de amuzant toată ziua. Îi place să meargă la plimbare cu mașina. Nu contează unde îl duci”, a mărturisit starul.

În noiembrie 2022, Fraser a explicat cum l-a ajutat Griffin să se conecteze cu personajul său din producția „Whale”: „Nu știe ce este cinismul. Nu-l poți insulta. Nu te poate insulta. Este cea mai fericită persoană și este în viața mea, și a multor altora, manifestarea iubirii”.

Brendan Fraser a avut, de asemenea, probleme de sănătate

Brendan Fraser a recunoscut că a avut de suferit după ce a adoptat o dietă drastică pentru a obține fizicul impunător pe care l-a etalat în producția George Of The Jungle.

După această experiență viața i-a fost dată peste cap. La un moment dat, actorul a avut senzația că nu îi mai funcționează creierul: „Mă duceam acasă după muncă și m-am oprit să îmi iau ceva de mâncare. Aveam nevoie de niște bani și am mers la bancomat, dar nu-mi aminteam codul PIN. Nu am mâncat în noaptea aceea”.

Foto: Profimedia