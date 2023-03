„Toate femeile merită un Puya”. Reacțiile internauților după ce artistul a dat jos o admiratoare de pe scenă / Video

Întreg internetul vuiește după ce, în urmă cu două zile, Puya și-a întrerupt concertul pentru a da jos o admiratoare care a urcat pe scenă.

După ce a cucerit telescpectatorii la America Express, artistul demonstrează încă o dată că este un familist convins. Iar fanii cântărețului nu mai contenesc din a-l lăuda.

„Toate femeile merită un Puya”

Puya a demonstrat, în timpul emisiunii America Express, că este o persoană cu totul diferită față de cea pe care o credeau telespectatorii. Nu este un băiat de cartier, ci un bărbat care se dedică complet familiei sale și care își iubește nespus soția.

Și a demonstrat lucrul acesta și zilele trecute, pe scenă, în fața a sute de spectatori. Dar și în fața întregului internet.

Aflat într-un club în care a susținut un concert, Puya a uimit întreaga sală când s-a oprit din cântat pentru că o domnișoară a urcat pe scenă, lângă el.

„Stop, stop. Fii atentă, o vezi pe aia mică și neagră de acolo? Aia e nevastă-mea, nu ai cum să dansezi cu mine. Deci, nu ai cum. E imposibil. E mică și a dracu’. Lasă-mă că eu știu să cânt singur, fără dansatoare”, a afirmat Puya, stârnind admirația tuturor.

Momentul a fost surprins de un fan, care l-a postat mai apoi pe internet, devenind viral.

Internauții au reacționat imediat la acțiunea rapperului, lăudându-l pentru felul în care a gestionat situația.

„Toate femeile merită un Puya”, „Într-o lume în care toți sunt Pique, fii Puya”, „Mi-am schimbat total părerea despre Puya. E un familist convins și un om de nota 100. Mai normal decât multe alte vedete și fără figuri chiar. Respect!”, sunr doar câteva din mesajele lăsate de internauți la clipul în care Puya își oprește concertul.

Cine este Melinda, soția rapperului

Puya, pe numele său adevărat Dragoș Gărdescu, trăiește de mai bine de 12 ani o frumoasă poveste de iubire cu Melinda. Cei doi s-au cunoscut pe când ea era încă la liceu, iar el a fost invitat să prezinte la un bal al bobocilor.

Deși nu postează prea des imagini cu soția și cele trei fete ale lor pe rețelele de socializare, artistul își iubește foarte mult familia și nu ar face nimic pentru a o destrăma.

„Ea prezenta Balulul bobocilor în Deva și eu trebuia să cânt. Doar că aveau 1.000 de oameni în sală și mie mi-au zis că nu mai au bani. Așa că nu am mai cântat. Practic, mi-a tras țeapă la concert. Nu ți se pare romantic? Nici acum nu recunoaște și spune că, de fapt, eu le-am tras țeapă. Era tare în gură, sincer, și asta mi-a plăcut. Am făcut schimb de telefoane și am tot vorbit. A durat ceva, oricum. Cântam pe oriunde, oricum, numai să merg încolo. Până într-o zi când mi-am luat inima în dinți și i-am sunat părinții”, a povestit Puya în urmă cu mai mult timp pentru ProTV.

Melinda are 33 de ani, fiind cu 10 ani mai mică decât soțul ei. Însă diferența de vârstă nu a fost impediment în calea iubirii lor. Deși până acum s-a dedicat familiei, după participarea la America Express soția rapperului și-a deschis un magazin online.

Aceasta a demonstrat că are talent și este un designer desăvârșit, în momentul în care Puya a purtat în timpul competiției haine create de soția sa.

