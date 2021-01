Survivor România 2021. Cum a slăbit Simona Hapciuc, din echipa „Faimoșilor”, 26 de kilograme

Simona Hapciuc (30 de ani) este actriță (cunoscută publicului pentru aparițiile sale în serialul “Trăsniții”) și antrenor de fitness, iar acum se numără printre concurentele celaui de-al doilea sezon “Survivor România”.

Simona are o experiență bogată în domeniul fitness-ului, dar, în trecut, vedeta s-a confruntat cu un surplus de kilograme deloc neglijabil. Simona a reușit să dea jos nici mai mult nici mai puțin de 26 de kilograme adoptând un regim alimentar care i se potrivește la perfecție.

“Am slăbit 26 de kilograme. Le-am dat jos și prin sport, dar și prin dietă. La început am făcut prostia de a urma diete de pe Internet, și am avut parte de efectul yo-yo, dădeam jos și apoi puneam mai multe kilograme decât reușisem să dau jos. După care am început să gătesc, să-mi dezvolt pasiunea pentru gătit și să încerc foarte multe alimente, mâncăruri de care nu știam. M-am documentat foarte mult despre tot ce înseamnă nutriție, și așa am învățat cu ce mâncăruri/alimente funcționează corpul meu cel mai bine. Am slăbit mai mult cu mâncarea adecvată organismului meu, decât cu sport. Știu acum ce să-i dau corpului meu dacă vreau să slăbesc sau să mă îngraș”, a spus Simona Hapciuc, potrivit click.ro.

Vedeta a spus că a acceptat provocarea “Survivor” pentru a-și depăși limitele și pentru că vrea să-i demonstreze fiului ei, Dimitrie, că este un model demn de urmat.

„M-a motivate dorința de a-mi depăși limitele, din punct de vedere sportiv, lucru pe care cred că-l fac cel mai bine, dar și dorința de a-i oferi fiului meu, Dimitrie, o viață mai bună, să-l motivez în acest domeniu, al sportului, astfel încât să urmeze și el o carieră în acest sens. În plus, peste câțiva ani, el la mine se va uită cu mândrie, sper. Voi fi întru totul modelul lui”, a adăugat Simona.

