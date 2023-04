Surpriză de proporții pentru jurații Chefi la Cuțite. Moș Crăciun și cel mai înalt om din lume au venit să le gătească / Video

Cei trei jurați de la Chefi la Cuțite au avut parte de două mari surprize, în ediția de miercuri seară a celebrului show culinar. Cel mai înalt om și lume, dar și Moș Crăciun, au gătit pentru ei.

Chefii au trăit momente inedite, primind cele mai neașteptate vizite. Și mare le-a fost surpriza când, în spatele ușilor i-au descoperit pe Moș Crăciun, dar și pe Sultan Kösen, care deține recordul pentru cel mai înalt om din lume.

Moș Crăciun, în platoul emisiunii Chefi la Cuțite

Deși calendaristic suntem departe de sărbătoarea Crăciunului, Moșul, tocmai pentru că este în timpul lui liber, a decis să facă un popas la show-ul lui culinar preferat și să le aducă în dar juraților niște farfurii preparate cu ajutoarele lui de nădejde, spiridușii.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Simpaticul Moș le-a pregătit lui chef Cătălin Scărlătescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea, lohikeitto, supă finlandeză cu somon, precum și un desert numit fulgi de zăpadă.

„Poate vă întrebați ce fac eu vara, aici. Am simțit eu că osciorelele mele bătrâne nu prea mai suportă așa frigul și am rugat pe spiriduși să îmi caute un loc în care să mă mai refugiez din când în când. Nu poate veni Moșul undeva fără să aducă daruri. Știți că eu am o carte a copiilor cuminți, unde văd doar eu cu o lupă specială, văd ce scrie acolo. Chefii, toți 3, sunt pe lista mea de copii cuminți, pentru că nu și-au pierdut această idee de copilărie”, a afirmat Moș Crăciun din satul lui Moș Crăciun din Negrești (Neamț).

„Am venit de la Rovanieni, de la Cercul Polar, am căutat un loc mai cald. Am un sat al meu, satul lui Moș Crăciun, se află în județul Neamț. Merg la coasă, mai stau cu oițele. Am și costum de vară. Satul se numește Negrești. Să veniți pentru că merită!”, le-a mai zis Moș Crăciun celor trei chefi.

Dar Moș Crăciun nu a venit cu mâna goală și le-a oferit juraților cadouri.

„Mă bucur că vă bucurați precum copiii”, a spus Moșul, care a plecat acasă, în satul său, cu un cuțit de argint.

Florin Dumitrescu și-a amintit cum, atunci când era copil, a încercat să îl prindă pe Moș Crăciun în noaptea de Ajun: „Făcusem un sistem de sfori, tot felul de capcane ca să îl prind, și în anul ăla nu a venit”

Citește și: Mălin Vacariu, tânărul nevăzător care i-a uimit pe jurații de la Chefi la Cuțite. Muzicianul a gătit după rețeta lui Florin Dumitrescu / Video

Citește și: Andrei Bănuță, confesiuni emoționante la „Chefi la cuțite”. Artistul și-a pierdut mama la 13 ani

Cel mai înalt om din lume i-a uimit pe jurați

Jurații s-au întâlnit și cu cel mai înalt om din lume: Sultan Kösen vine din Turcia, măsoară 2,51 metri înălțime și este recunoscut de Guiness World Records drept cea mai înaltă persoană din lume.

„Ai ocazia unei astfel de întâlniri o dată în viață!”, a exclamat uluit Chef Sorin Bontea, la vederea oaspetelui care le-a povestit cum este să privească lumea de sus.

Citește și: Apariție surpriză la Chefi la Cuțite. Sebastian Dascălu, de la Insula Iubirii, a ajuns în bucătărie / Video

Citește și: Chef Cătălin Scărlătescu, acuzat că a trișat la Chefi la Cuțite: „Atât de disperat pe furăciuni?” / Video

Înălțimea sa îi aduce numeroase provocări în viața de zi cu zi.

„Când mă duc la un hotel, am o problemă cu patul. Nu pot să urc cu liftul. Am avut probleme și în avion, în mașini”, și-a început povestea Sultan.

„Baia mea de acasă e cât o cameră. În multe locuri, iau candelabrele cu mine”, a adăugat el cu umor.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus momentele în care Moș Crăciun și cel mai înalt om din lume au apărut în platoul emisiunii Chefi la Cuțite

Sursă foto: PR