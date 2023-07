Andrei Bănuță, confesiuni emoționante la „Chefi la cuțite”. Artistul și-a pierdut mama la 13 ani

Andrei Bănuță (23 de ani) s-a dus la “Chefi la cuțite” pentru a-i impresiona pe cei trei jurați și a făcut acolo câteva destăinuiri dureroase din trecutul său.

Înainte de a prezenta preparatul gătit de el celor trei chefi, cântărețul a povestit că și-a pierdut mama când avea 13 ani. Artistul i-a dedicat o piesă mamei, un cântec extrem de emoționant la care a lucrat mult timp.

,,Mama a fost bolnavă de boala secolului”

„Dumnezeu ia la el oamenii de care are nevoie. A durat foarte mult să scriu cântecul ăsta. A fost o femeie frumoasă și deșteaptă. Nu mi se părea niciunul suficient de bun” – a explicat Andrei Bănuță, la Antena 1.

Mama lui Andrei Bănuță a fost răpusă de cancer. Cu toate că familia a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a o ajuta, cea care i-a dat viață artistului a pierdut lupta cu “boala secolului”.

,,Mama a fost bolnavă de boala secolului. A avut o tumoră de natură malignă la sân, ulterior a metastazat. Dumnezeu a decis că este suficient pentru ea aici. A știut despre ce ea vorba, eu am fost cu ea. Tata era ocupat să facă bani pentru tratamente, controale, în România totul e foarte scump.

Nimeni nu-ți suportă chestiile astea. Nu e un reproș, e o realitate. A trebuit să funcționăm împreună, eram o familie, suntem o familie. În timpul în care tata trebuia să meargă să facă bani, eu mergeam cu mama.” – spunea Andrei Bănuță, acum câteva luni, potrivit bzi.ro.

Din cauza perioadei dificile prin care a trecut cât timp mama lui era bolnavă, adolescentul Andrei Bănuță s-a refugiat în mâncare și s-a luptat o vreme cu kilogramele suplimentare.

„Am început să mănânc când mama era bolnavă. Trebuia să îmi vărs chestiile alea în ceva. Eram un copil, aveam 13 ani. Nu puteam să fumez, să mă droghez, să beau.”

„Am mai avut doi frați care acum nu mai trăiesc”

Artistul a fost crescut de tatăl său, cu care are o legărutră extrem de frumoasă. Andrei Bănuță vine dintr-o familie numeroasă, cu cinci frați, dintre care doar trei mai trăiesc.

„Am 23 de ani și tata are 73. M-a făcut la bătrânețe, tata mai are câțiva copii făcuți înainte, dar el e mai fresh decât mine. E un om bun, e un om deștept, e un om muncitor. Este hazul dintr-o cameră, fără să facă nimic. E mai verde decât mine. Mai degrabă venea el. E un fel de star în tot județul! Suntem trei frați, acum suntem trei. Am mai avut doi frați care acum nu mai trăiesc, din diferite probleme. Nea Gabi e un om foarte puternic, e eroul meu. Indiferent cât de încercați suntem în viață trebuie să găsim portițele ca să ieșim”, a mai spus artistul la Antena 1.

Tânărul artist s-a lansat în muzică la vârsta de 18 ani cu ajutorul tatălui Andrei Măruță. El a fost observat de tatăl vedetei la un concurs de voce și cu sprijinul lui a reușit să-și lanseze prima piesă.

