Apariție surpriză la Chefi la Cuțite. Sebastian Dascălu, de la Insula Iubirii, a ajuns în bucătărie / Video

Sebastian Dascălu, unul dintre concurenții sezonului șase al emisiunii Insula Iubirii, a revenit pe micile ecrane. Tânărul a participat, de această dată, la Chefi la Cuțite, sperând să reușească să îi impresioneze pe cei trei jurați cu preparatul său.

Cu această ocazie, Sebastian a vorbit și despre Cristina, fosta lui iubită, dar și despre Alexandra, cea care îi este acum alături.

Sebastian Dascălu, despre relația cu Cristina, după Insula Iubirii

Sebastian Dascălu (27 ani) a venit la Chefi la Cuțite însoțit de iubita sa, Andreea. Deși se afla împreună cu partenera lui, tânărul nu s-a sfiit să vorbească despre relația pe care o are cu fosta lui iubită, Cristina, cu care a fost la Insula Iubirii.

„Probabil, lumea mă știe din emisunea Insula Iubirii, unde am participat în sezonul 6 împreună cu fosta mea iubită, Cristina. Mi-am schimbat traiectoria, mă duc pe artă culinară și las arta emoțională un pic pe pauză”, a afirmat Sebastian Dascălu.

Sebastian și Cristina s-au despărțit după experiența din Thailanda, când fata s-a lăsat cucerit să două ispite: Bogdan și Denis.

Deși relația lor s-a încheiat, se pare că au păstrat legătura.

„Am participat la Insula Iubirii în urmă cu un an. Am mers cu fosta prietenă. Am omis pasiunea din relație și am crezut că suntem cei mai buni prieteni și putem să facem multe lucruri. Suntem în relații bune, asta e cel mai important”, a mărturisit Sebastian Dascălu în fața celor trei chefi.

Cu ce se ocupă acum concurentul

După experiența de la Insula Iubirii, Sebastian s-a reorientat și pe plan profesional.

„Când m-am întors de la Insula Iubirii am intrat într-o stare de depresie, nu mai avea business-ul, îl pierdusem, pierdusem și ceea ce eu credeam că înseamnă dragoste. Practic nu mai aveam nimic. După vreo două luni de haos total m-am oprit destul de rapid la o persoană frumoasă pe care am întâlnit-o și am zis că sunt norocos și iubit de Univers. Eu m-am înscris la Chefi la cuțite înainte să am treabă cu Insula Iubirii. Sunt un tip romantic și îmi place să gătesc pentru partenera mea, dar și cu ea”, a dezvăluit fostul concurent de la Insula Iubirii.

„Am un business de turism. Mă ocup de apartamente în regim hotelier în Brașov. Eu le subînchiriez mai departe”, a precizat Sebastian Dascălu.

Tânărul a reușit să obțină două cuțite de la cei trei chefi și a trecut în etapa următoare a emisiunii culinare.

