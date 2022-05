Jake Gyllenhaal (41 de ani) și modelul Jeanne Cadieu (26 de ani) formează un cuplu din decembrie 2018. Recent, perechea a fost invitată la ecranizarea peliculei „The Innocent (L’Innocent)”, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Cannes.

Cea mai nereușită ținută de la Festivalul de la Cannes 2022

Jake a optat pentru un costum Giorgio Armani, în timp ce modelul a purtat o creație LOEWE, o rochie roz fără bretele, cu un corset în formă de buze. În ciuda efectului dorit, rezultatul final nu a fost deloc apreciat.

„Cannes obișnuia să aibă unele dintre cele mai sofisticate ținute de pe covorul roșu…”; „Rochia roz nu e ce trebuie. Arată ca un imens ___ pe bustul ei. (completați spațiul lipsă)”; „Pe lângă rochia aia, cine ar adăuga acei pantofi? Alege doar o piesă, măcar”, acestea au fost doar câteva dintre reacțiile din mediul online.

„Jeanne este foarte matură pentru vârsta ei. Este diferită, deșteaptă și iubește istoria și să citească. Este o persoană bine conturată și realmente grozavă. Ea și Jake au luat lucrurile ușor la început, dar acum au o relație destul de serioasă”, declara o sursă în trecut, potrivit Us Weekly.

Discretă, perechea a avut apariții rare împreună, abținându-se totodată din a posta fotografii împreună în mediul online. „Cred că atunci când ești într-o relație ești constant analizat, prietenii tăi sunt analizați, dar… Aș prefera să nu vorbesc despre viața mea privată”, declara Jake Gyllenhaal în 2017, pentru The Guardian.

„M-am reorientat către familie, către prieteni, către iubire. Sunt mai puțin implicat în carieră, aș zice, sunt mai focusat pe viața personală”, mai declara actorul în mai 2020, pentru British Vogue.

„Sunt mai implicat în viața mea personală decât în cea profesională. Am atins un punct în carieră în care mă simt flămând în alte moduri. Am văzut cât de mult am neglijat anumite părți ale vieții mele ca rezultat al angajamentului față de muncă. Văd viața ca pe ceva trecător”, a completat.

