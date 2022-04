Megan Fox (35 de ani) și Machine Gun Kelly (32 de ani) formează un cuplu din primăvara anului 2020. Perechea s-a logodit pe 11 ianuarie 2022. Într-un interviu oferit revistei britanice Glamour, Megan a explicat cum își beau ea și rapperul sângele unul altuia.

Megan Fox și Machine Gun Kelly își beau sângele unul altuia

„Cred că băutul sângelui celuilalt s-ar putea să-i inducă pe oameni în eroare sau să-i facă să ne imagineze cu pocaluri bându-ne sângele ca în serialul «Urzeala tronurilor»”, a glumit actrița.

„E vorba de câteva picături, dar da, consumăm sângele celuilalt ocazional, doar în scopuri ritualice. Este controlat, ceva de genul: «Hai să punem câteva picături de sânge și să le bem». El este mult mai dezordonat, agitat și haotic. Este dispus să-și taie pieptul cu cioburi și să spună: «Ia-mi sufletul». Nu s-a întâmplat exact așa, dar o versiune similară s-a petrecut de mai multe ori”, a mai declarat.

„Trendul” sângeros a fost pornit de Angelina Jolie (46 de ani) și de cel de-al doilea soț al ei, actorul Billy Bob Thornton (66 de ani), care, în timpul relației, purtau la gât coliere cu fiole cu sângele celuilalt.

Fiul cel mic al actorului, Harry James Thornton (27 de ani), i-a numit pe Megan și MGK „imitația” cuplului Billy-Angelina. „Cred că este scârbos să umbli cu ADN-ul cuiva la gât toată ziua. Este în mod clar interesant”, a mai spus Harry.

De la MGK, Megan a primit un inel de logodnă cu un design atipic, care o rănește în momentul în care vrea să-l dea jos.

„Știu că tradiția spune să fie un singur inel, dar am creat cu Stephen Webster două într-unul: smaraldul (piatra lunii în care e născută Megan/mai) și diamantul (piatra lunii în care sunt născut eu/aprilie), pe două benzi magnetice de spini care se unesc, ca două jumătăți ale aceluiași suflet, formând o inimă obscură care este iubirea noastră”, a spus rapperul despre bijuterie.

În mai 2020, Megan și fostul ei soț, actorul Brian Austin Green (48 de ani), au confirmat că s-au separat. Fostul cuplu are împreună trei fii, Noah Shannon (9 ani), Bodhi Ransom (8 ani) și Journey River (5 ani). Brian mai are un fiu, Kassius (20 ani), din fosta relație cu actrița Vanessa Marcil (52 de ani). Și Machine Gun Kelly are o fiică în vârstă de 12 ani, Cassie, dintr-o fostă relație.

Brian Austin Green și iubita lui, dansatoarea Sharna Burgess (36 de ani), vor deveni părinți anul acesta. Cuplul va avea un fiu.

