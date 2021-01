În luna mai a anului 2020, actorii Megan Fox (34 de ani) și Brian Austin Green (47 de ani) au confirmat că s-au separat. În prezent, actrița formează un cuplu cu rapperul Machine Gun Kelly (30 de ani).

Fosta pereche are împreună trei fii, Noah Shannon (8 ani), Bodhi Ransom (6 ani) și Journey River (4 ani). Brian mai are un fiu, Kassius (18 ani), din fosta relație cu actrița Vanessa Marcil. Și Machine Gun Kelly are o fiică în vârstă de 12 ani, Cassie, dintr-o fostă relație.

Prima iubită a actorului Brian Austin Green după separarea de Megan Fox

Deși a mai fost surprins în compania altor femei după separarea de Megan, este pentru prima dată când actorul este fotografiat sărutând pe altcineva. Brian și dansatoarea Sharna Burgess (35 de ani) au fost fotografiați de paparazzi pe plajă în Hawaii.

Perechea a publicat fotografii și pe Instagram, însă nu împreună. „Prima vacanță după o lungă perioadă de timp. Cea mai frumoasă vacanță din viața mea. Vă transmit tuturor iubirea mea. (…) 2021, să-ncepem”, a scris Sharna în descrierea primei fotografii din vacanță.

Megan și Brian s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei Hope & Faith, în 2004. Megan avea atunci 18 ani, iar Brian 30. După doi ani de relație, cuplul s-a logodit în noiembrie 2006. În februarie 2009, au anulat logodna. Un an mai târziu s-au împăcat, la scurt timp oficializându-și relația.

După cinci ani de mariaj, Megan a depus actele de divorț. Tot atunci, cei doi dezvăluiau că vor deveni părinți pentru a treia oară. Anul următor s-au împăcat.

Megan și Machine Gun Kelly s-au cunoscut pe platourile de filmare ale producției Midnight in the Switchgrass. În timpul podcastului său, Brian a dezvăluit că actrița a revenit de la filmări și i-a cerut o pauză.

Deși inițial despărțirea a fost amiabilă, fostul cuplu a avut mai multe conflicte în mediul online. Megan a depus actele de divorț pe 25 noiembrie 2020, cu o zi înaintea Zilei Recunoștinței și după trei de la debutul relației sale cu Machine Gun Kelly pe covorul roșu al premiilor AMAs.

