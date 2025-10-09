Fiica lui Paul Newman, Susan Kendall Newman, a murit pe 2 august, la vârsta de 72 de ani, din cauza unor complicații a unor afecțiuni cronice, a anunțat familia acesteia pe data de 8 octombrie.

Susan Newman a murit la 72 de ani

Susan Newman a fost actriță, producătoare TV nominalizată la Premiile Emmy, activistă socială și fiica cea mare a lui Paul Newman, din prima lui căsnicie cu Jackie Witte.

Susan Newman s-a remarcat prin cariera ei de actriță, producătoare de televiziune și prin activitatea ei în sprijinul mai multor cauze caritabile.

Admiratorii și-o amintesc cel mai bine în rolul lui Janis Goldman din filmul „I Wanna Hold Your Hand” (1978), despre șase adolescenți care pornesc într-o călătorie haotică la New York pentru a vedea trupa Beatles cântând la „Ed Sullivan Show” în februarie 1964. Susan a avut roluri mici și în filmele „Slap Shot” (1977), în care a jucat și tatăl ei, și „A Wedding” (1978), regizat de Robert Altman.

De asemenea, Susan a jucat pe Broadway în spectacolul „We Interrupt This Program”, înainte de a produce piesa de teatru „The Shadow Box”. Ulterior, Susan s-a îndreptat către o carieră în producție TV, iar ultimii ani și i-a dedicat sprijinirii mai multor cauze din educație, justiție juvenilă, conservare și asistență medicală.

Citește și: Alina Greavu alias Aluziva, la un pas de moarte din cauza unei intoxicații cu monoxid de carbon. Cum a fost tratată când a sunat la 112: „Puteam să mor în casă, cu tot cu copiii”

„Va fi amintită pentru spiritul și limba ei ascuțite”

Mesaje-tribut au început să curgă după ce familia a anunțat decesul lui Susan. Un necrolog recent spune despre ea că avea „spiritul și limba ascuțite”.

„Newman și-a început cariera în artă, apărând în producții pe Broadway, precum și în mai multe filme de lung metraj, inclusiv în rol principal în filmul lui Spielberg / Zemeckis, «I Wanna Hold Your Hand». Ulterior, s-a distins ca producător de televiziune, excelând în adaptarea pieselor de teatru clasice pentru industria televiziunii prin cablu, pe atunci emergentă. Susan Kendall Newman va fi amintită pentru spiritul și limba ei ascuțite, pentru generozitatea și dragostea ei și pentru devotamentul față de familie și prieteni. Ne va lipsi foarte mult”, se mai arată în obituar.

Citește și: Cauza morții lui Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5: „Era un tip singuratic și foarte credincios”

„Era atât de inteligentă și articulată”

Apropiații au împărtășit mesaje de condoleanțe, descriind-o pe Susan drept „inteligentă” și „articulată”.

„Era atât de inteligentă și articulată, și cunoștea mecanismele interne ale unei organizații importante, dar care se confrunta cu probleme”, a scris cineva.

„Mai întâi Christian Juttner, în noiembrie anul trecut, iar acum Susan Kendall Newman. Nu vreau să plâng în timp ce mă uit la unul dintre filmele mele favorite, care a fost creat să te facă să râzi (referitor la filmul „I Wanna Hold Your Hand” – n.red.)”, a fost un alt mesaj.

Foto: Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News