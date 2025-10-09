Cauza morții lui Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5: „Era un tip singuratic și foarte credincios”

Cauza morții lui Marius Keșeri, toboșarul de la Direcția 5
Marius Keșeri avea cancer, a confirmat impresara lui, Florența Marin. Toboșarul a dorit să țină diagnosticul secret față de public deoarece nu-și dorea să fie compătimit.
Keșeri a continuat să facă muzică până spre finalul vieții, deși în ultimul an trecuse printr-o transformare fizică bruscă din cauza cancerului, potrivit impresarei lui.
„A avut cancer, a suferit foarte mult, slăbise, se poate vedea transformarea bruscă fizică, din ultimul an, și din fotografii. Era singur, nu avea soție sau copii, locuia undeva în zona Cotroceni. Nu era căsătorit. A avut câteva povești de dragoste, dar îi plăcea discreția. Nu multora le-a spus că e bolnav, nu voia să fie compătimit”, a declarat impresara lui Marius, Florența Marin, pentru Click!.
„Muncea, cânta, mai avea și un alt proiect muzical, pe lângă Direcția 5. A fost activ, pe plan muzical, până spre sfârșitul vieții. Era un tip singuratic și foarte credincios, ne vedeam în fiecare duminică la o biserică din Cotroceni, unde merg și eu. Din păcate, asta e viața. Nu știu exact cine din familia lui se va ocupa de funeralii. Îmi spunea cândva că mai are un frate, tot în domeniul muzical”, a mai spus impresara lui Marius.
A lăsat un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut
Născut pe 7 martie 1965, Marius Keseri era cunoscut și ca „Tete”. După ce au aflat despre decesul lui, colegii săi din trupa Direcția 5 au transmis un mesaj emoționant: „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP, Marius Keseri”.
Keșeri a lăsat un gol imens în inimile admiratorilor săi.
„Știam că este bolnav, dar l-am tot văzut activ, eram convinsă că va trece și de această încercare. M-a lovit îngrozitor vestea asta… Nu am cuvinte să vă spun cât de rău îmi pare, câte amintiri frumoase am de pe vremea facultății și a multor ani, când mergeam des la concerte și la evenimente private, la sala de repetiții, etc. Marius, îți promit că voi dansa, cât de curând, pentru tine, așa cum știu că îți plăcea foarte mult! Să îți fie drumul luminat și sufletul împăcat!”, a scris cineva în mediul online.