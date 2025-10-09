Alina Greavu alias Aluziva, la un pas de moarte din cauza unei intoxicații cu monoxid de carbon. Cum a fost tratată când a sunat la 112: „Puteam să mor în casă, cu tot cu copiii”

Alina Greavu alias Aluziva a povestit că a fost la un pas de moarte din cauza unei intoxicații cu monoxid de carbon. După ce i s-a confirmat că, într-adevăr, avea o scurgere de gaze în locuință, creatoarea de conținut online a cerut ajutor la 112, iar modul în care a fost tratată i s-a părut de-a dreptul ridicol.

Alina Greavu alias Aluziva, la un pas de moarte din cauza unei intoxicații cu monoxid de carbon

Alina Greavu alias Aluziva a povestit cum a fost tratată atunci când a cerut ajutor la 112 după o intoxicație cu monoxid de carbon.

Aluziva se afla în biroul ei, într-o ședință online, când a început să vadă în ceață, să aibă urechile înfundate și stări de amețeală. Pentru că știa că acestea sunt unele dintre simptomele intoxicației cu monoxid de carbon, Alina a oprit alimentarea cu gaz și a fugit în sufragerie, unde se aflau copiii ei.

Creatoarea de conținut online a contactat o firmă de deranjamente gaz să verifice, suspiciunile ei fiind confirmate. Fiindcă starea ei nu se îmbunătățea, a ieșit la aer pe balcon și a decis că este momentul oportun să ceară ajutor la 112.

„Am spus: «Sunt intoxicată cu monoxid de carbon, cu gaz și monoxid de carbon. Mă numesc așa, locuiesc la adresa asta în București». Doamna mă ia la telefon. «Dar de unde știți că-i monoxid de carbon?» Și zic, «Doamnă, în primul rând pentru că am mașina de la Distrigaz în fața casei, care a confirmat că este o avarie la gaze, iar eu dau toate semnele. Am privirea încețoșată, urechile înfundate, am amețeală, am buricele degetelor amorțite, simt o stare de hipoxie, mi-a scăzut saturația oxigenului în sânge»”, a povestit Aluziva.

După ce a sunat la 112 a fost redirecționată de două ori

Aluziva i-a explicat dispecerului că are un puls oximetru în casă, dar că locuința este în renovare și nu se simte în stare să-l caute.

„Vă rog să trimiteți o mașină, sunt intoxicată cu monoxid de carbon și cu gaz. «Rămâneți la telefon, să nu închideți, vă fac legătura.» Îmi face legătura cu altcineva. Ia-o de la capăt, povestește, «sunt intoxicată cu monoxid de carbon, mi-e rău, mor, trimiteți pe cineva că mor». Bun. Zice, «nu închideți că vă transfer la altcineva». Mă transferă la a treia persoană. A treia persoană zice așa: «Trimit un echipaj». Și mi-a închis. Asta a fost tot. Eu în timpul ăsta pe balcon. Respiram ca să-mi revină oxigenul la creier”, a mai povestit influencerița.

Într-un final, acasă la Aluziva ajunge o ambulanță cu un echipaj de două persoane, un domn de vreo 40 de ani și altul de vreo 60. Alina este verificată cu puls oximetru, moment în care bărbatul mai tânăr se întoarce către cel mai în vârstă.

„Nu știu exact cum s-a exprimat, că vă dați seama că eram bulversată. Ăsta mai tânăr zice către ăsta mai vârstă, «ai avut dreptate, mă». (…) Punctul culminant este că eu am sunat la ambulanță, la 112, și am explicat exact ce s-a întâmplat. Avarie de gaze, Distrigazul în fața casei, m-am izolat, am toate semnele, am zis exact simptomele. De două ori. Știți ce informație a ajuns pe tableta aia cu care vin medicii de ambulanță? Durere de cap și urechi înfundate”, a mai spus Aluziva.

„Își bătea joc de mine la telefon”

Influencerița a aflat că există persoane de la ambulanță care nu onorează astfel de apeluri, care prezintă simptome care nu par suficient de grave pentru intervenția medicilor.

„Vă dați seama în ce stare de șoc eram eu, când eu sun la 112 și-ți zic exact ce am. Îți zic avarie de gaze, mor, îți descriu toate alea. Și tu transmiți mai departe dureri de cap și urechi înfundate. Deci asta mi s-a părut de-a dreptul ridicol. Eu puteam să mor în casă, cu tot cu copiii. (…) Eu n-am o problemă personală cu cineva anume. Lăsând la o parte cum mi-a vorbit doamna aia, «dar de unde știți?». M-a luat peste picior, de parcă-mi curgea scuipat din gură. Gândiți-vă, eu, intoxicată cu monoxid de carbon, de nu vedeam să merg, vedeam negru, am avut prezența de spirit să opresc centrala, să opresc alimentarea cu gaze, să iau copiii, să ne izolăm, să sun la Distrigaz și să fac sesizare, să sun la 112, să fac toate lucrurile astea. Și aia își bătea joc de mine la telefon”, a mai transmis Alina Greavu.

Aluziva a dorit să împărtășească această experiență în primul rând pentru a trage un semnal de alarmă tuturor celor care au centrală pe gaz. Creatoarea de conținut online spune că avea toate verificările la zi, dar, cu toate acestea, avaria s-a produs. În al doilea rând, Alina a dorit să atragă atenția cu privire la modul în care oamenii care răspund la 112 tratează persoanele care cer ajutor.

„Păi, mânca-v-aș gura voastră, omul ăsta a venit la cineva care a zis, mă doare capul și am urechile înfundate. El putea să zică, i-a intrat apă în urechi când a făcut baie. Hai, lasă că îi trece. Se desfundă urechile. Și eu să mor în casă. Din fericire, nu s-a întâmplat asta. Și eu sunt bine, și copiii sunt bine. Doar n-am gaze, aștept să vină cineva să facă toate reparațiile și așa mai departe”, a mai spus Aluziva.

