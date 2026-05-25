Rapperul Rob Base, cunoscut pentru megahitul „It Takes Two”, a murit la 59 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Rob Base, reputatul artist rap cunoscut la nivel mondial pentru megahitul din anii ’80 „It Takes Two”, a încetat din viață la vârsta de 59 de ani, în urma unei bătălii discrete cu o boală necruțătoare. Lumea muzicii este în doliu după pierderea unuia dintre pionierii care au transformat hip-hop-ul dintr-un fenomen underground într-un succes global.

Anunțul a lăsat un gol imens în inimile fanilor și ale colegilor de breaslă, care își amintesc de el nu doar ca de un muzician genial, ci și ca de un om de o căldură extraordinară.

Mesajul emoționant al familiei și ecourile din industrie

Pe numele său real Robert Ginyard, artistul originar din Harlem a scris istorie alături de partenerul său de scenă, DJ E-Z Rock. Împreună, cei doi au reușit să spargă barierele culturale ale vremii și să ducă ritmurile hip-hop direct în cluburile de dans mainstream și în topurile pop internaționale. Decesul său survine la doar câteva zile după ce artistul își sărbătorise ziua de naștere, stingându-se din viață vineri, înconjurat de cei dragi.

Vestea tragică a fost confirmată oficial prin intermediul unei postări pline de durere pe contul de Instagram al artistului. Familia a dorit să scoată în evidență atât impactul său profesional, cât și calitățile sale umane din spatele reflectoarelor.

„Îți mulțumim pentru muzică, pentru amintiri și pentru momentele care au devenit coloana sonoră a vieților noastre. Muzica, energia și moștenirea lui Rob au ajutat la modelarea unei generații și au adus bucurie milioanelor de oameni din întreaga lume. Dincolo de scenă, a fost un tată iubitor, un om dedicat familiei, un prieten și o forță creativă a cărei amprentă nu va fi uitată niciodată”, s-a arătat în comunicatul oficial emis de apropiați.

Reacțiile din partea comunității artistice și a personalităților publice din Statele Unite nu au întârziat să apară, rețelele sociale fiind inundate de mesaje de condolențe și omagii aduse rapperului. Comediantul Dane Cook a subliniat importanța culturală a artistului într o postare pe platforma X, făcând referire la versurile celebre ale acestuia.

Citeşte și: Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu, la 40 de zile. Ce gest a făcut Răzvan Lucescu

Citeşte şi: Trucul care o ajută pe Sonia Argint să sfideze trecerea anilor și să arate impecabil. „Îmi vin haine și de acum 15 ani!”

Citeşte şi: Anamaria Prodan, dezvăluiri despre impactul pe care scandalurile l-au avut asupra sănătății sale: „Am ajuns să fac și un mini anevrism cerebral”

„El chiar era cunoscut la nivel internațional și chiar făcea spectacol la microfon. Una dintre piesele mele preferate din toate timpurile. Rob Base a umplut undele radio cu muzică de succes. Odihnește-te în pace, omule!”, a scris Cook.

De asemenea, fostul star din NFL și membru al Hall-of-Fame, Deion Sanders, s-a arătat profund afectat de pierderea muzicianului pe care îl considera un idol al tinereții sale.

„Rugăciuni pentru întreaga familie și pentru cei dragi ai lui Rob Base. A fost o legendă pentru mine”, a transmis legendarul sportiv.

Povestea din spatele hitului „It Takes Two”

Succesul lui Rob Base se leagă indestructibil de anul 1988, momentul în care piesa „It Takes Two” a fost lansată și a cucerit instantaneu topurile, obținând ulterior discul de platină. Ceea ce mulți nu știu este că una dintre cele mai influente melodii din istoria hip-hop-ului, preluată de-a lungul anilor de nume mari precum Snoop Dogg sau Black Eyed Peas și inclusă în filme de succes și jocuri video ca „Grand Theft Auto: San Andreas”, a luată naștere dintr-o pură întâmplare.

Într-un interviu acordat revistei Rolling Stone în anul 2014, Rob Base își amintea cu nostalgie și uimire de noaptea în care a fost creată piesa, recunoscând că succesul masiv i-a luat complet prin surprindere pe el și pe partenerul său, DJ E-Z Rock, care s-a stins și el din viață în 2014 din cauza unor complicații medicale.

„Cu It Takes Two, eram acasă la un prieten și pur și simplu răsfoiam o grămadă de viniluri. Trebuia să mergem la studio în acea seară și nu aveam nimic pregătit, dar am găsit și ne-a plăcut sample-ul din Lyn Collins în acea seară și am mers direct la studio. Nu ne-am gândit nicio clipă că va trece granițele genului și că va deveni atât de uriașă pe cât a devenit”, mărturisea Rob Base.

Prin plecarea sa, o întreagă epocă a muzicii rap se încheie, însă acordurile inconfundabile și energia pe care Rob Base le-a lăsat moștenire vor continua să răsune în difuzoare, amintind lumii de perioada de aur în care hip-hop-ul își cucerea definitiv independența și gloria.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News